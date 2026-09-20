Top.Mail.Ru
Смеситель Franke 115.0626.019/ Best, Смеситель Lina XL, черный матовый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель Franke 115.0626.019/ Best, Смеситель Lina XL, черный матовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель Franke 115.0626.019/ Best, Смеситель Lina XL, черный матовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
220
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680571
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 3/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель Franke 115.0626.019/ Best, Смеситель Lina XL, черный матовый

Смеситель FRANKE Smart Lina XL из коллекции Smart – стильный и практичный элемент для современной кухни. Он выполнен из латуни с черным матовым покрытием, которое придает элегантный и современный вид. Смеситель оснащен J-образным изливом с выдвижным механизмом, шланг изготовлен из прочного черного нейлона, а лейка – из легкого пластика. Благодаря аэратору с сотами поток воды остается ровным и мягким, обеспечивая удобство при использовании. Управление осуществляется боковым рычагом, а поворотный механизм с углом вращения 360° добавляет гибкости в работе. Технические параметры включают диаметр отверстия для установки 35 мм, картридж размером 35 мм, соединение шлангов подачи воды 3/8", длину шлангов 450 мм и надежный тип фиксации – хвостовик. Смеситель рассчитан на работу при высоком давлении. FRANKE Smart Lina – это сочетание минималистичного дизайна, удобства и надежности, которое идеально подойдет для вашей кухни.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0626.019/ Best, Смеситель Lina XL, черный матовый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 3/8
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель FRANKE Smart Lina XL из коллекции Smart – стильный и практичный элемент для современной кухни. Он выполнен из латуни с черным матовым покрытием, которое придает элегантный и современный вид. Смеситель оснащен J-образным изливом с выдвижным механизмом, шланг изготовлен из прочного черного нейлона, а лейка – из легкого пластика. Благодаря аэратору с сотами поток воды остается ровным и мягким, обеспечивая удобство при использовании. Управление осуществляется боковым рычагом, а поворотный механизм с углом вращения 360° добавляет гибкости в работе. Технические параметры включают диаметр отверстия для установки 35 мм, картридж размером 35 мм, соединение шлангов подачи воды 3/8", длину шлангов 450 мм и надежный тип фиксации – хвостовик. Смеситель рассчитан на работу при высоком давлении. FRANKE Smart Lina – это сочетание минималистичного дизайна, удобства и надежности, которое идеально подойдет для вашей кухни.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель Franke 115.0626.019/ Best, Смеситель Lina XL, черный матовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...