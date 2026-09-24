Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние, 680557
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бра
Причина уценки
отклеены матовые рассеиватели, отсутствует крепеж, повреждена упаковка.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 017 руб. 3 390 руб.
В наличии
Код товара: 680557
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 017 руб. -70%
3 390 руб.
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Коллекция CROCE
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В наличииЦена 1 017 руб. 3 390 руб.255 руб. в СплитНастенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее сос...
-
В наличииЦена 1 017 руб. 3 390 руб.255 руб. в СплитНастенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее сос...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бра
Причина уценки
отклеены матовые рассеиватели, отсутствует крепеж, повреждена упаковка.
Высота, см
16
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
бра
Тип цоколя
LED
Форма
прямоугольный
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
680
Описание товара Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, светильник
Спецификация:
- Количество ламп: 1
- Материал плафонов: Металл, Акрил
- Цвет плафона: Белый
- Тип поверхности плафонов: матовый
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Теги товара: бра
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бра
Причина уценки
отклеены матовые рассеиватели, отсутствует крепеж, повреждена упаковка.
Высота, см
16
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
бра
Тип цоколя
LED
Форма
прямоугольный
Цвет каркаса
белый
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Цвет плафона
белый
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, светильник
Спецификация:
- Количество ламп: 1
- Материал плафонов: Металл, Акрил
- Цвет плафона: Белый
- Тип поверхности плафонов: матовый
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы
Теги товара: бра
Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние – стоимость товара 1017 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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