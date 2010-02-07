Умная светодиодная лента Яндекса, RGB цветная, Matter, 3м YNDX-00544
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%3 400 руб. 6 324 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680350
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная лампочка
Дополнительно
Лента, адаптер питания, инструкция
Комплектация
Лента, адаптер питания, инструкция
Напряжение, В
7.2-10.8
Особенности
регулировка цвета, регулировка яркости, требуется центр управления
Световой поток
25000
Цветовая температура
от -10 до +25
Энергопотребление
8.2
Регулировка цвета (поддержка RGB)
Да
Экосистема
Яндекс
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
Управление устройством
Matter
Приложение для управления
Умный Дом
Срок службы лампы (при 50% яркости)
25000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х6
Вес, г.
100
Описание товара Умная светодиодная лента Яндекса, RGB цветная, Matter, 3м YNDX-00544
Умная лампочка Яндекс создана для тех, кто ценит современные технологии и атмосферу уюта в доме. Яркий световой поток 25000 лм заливает помещение насыщенным светом, делая даже самые большие комнаты светлыми и комфортными. Благодаря поддержке RGB можно экспериментировать с цветами и создавать уникальное настроение под любое событие. Регулировка яркости позволит подобрать идеальную интенсивность именно для вашего вечера — от мягкого мерцания до полного света. Экономичный диапазон напряжения 7.2–10.8 В снижает энергопотребление. Срок службы до 25000 часов при половинной яркости — забудьте о частой замене ламп!
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная лампочка
Дополнительно
Лента, адаптер питания, инструкция
Комплектация
Лента, адаптер питания, инструкция
Напряжение, В
7.2-10.8
Особенности
регулировка цвета, регулировка яркости, требуется центр управления
Световой поток
25000
Цветовая температура
от -10 до +25
Энергопотребление
8.2
Регулировка цвета (поддержка RGB)
Да
Экосистема
Яндекс
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
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Управление устройством
Matter
Приложение для управления
Умный Дом
Срок службы лампы (при 50% яркости)
25000
Страна производитель
Китай
Умная лампочка Яндекс создана для тех, кто ценит современные технологии и атмосферу уюта в доме. Яркий световой поток 25000 лм заливает помещение насыщенным светом, делая даже самые большие комнаты светлыми и комфортными. Благодаря поддержке RGB можно экспериментировать с цветами и создавать уникальное настроение под любое событие. Регулировка яркости позволит подобрать идеальную интенсивность именно для вашего вечера — от мягкого мерцания до полного света. Экономичный диапазон напряжения 7.2–10.8 В снижает энергопотребление. Срок службы до 25000 часов при половинной яркости — забудьте о частой замене ламп!
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Умная светодиодная лента Яндекса, RGB цветная, Matter, 3м YNDX-00544 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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