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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold

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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 1
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 2
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 3
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 4
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 5
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 6
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 7
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 8
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 9
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 10
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.96
Разрешение экрана
502?410
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
3 910 руб.  5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680184
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
Android
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.96
Разрешение экрана
502?410
Плотность пикселей
332
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, компас, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
возможность принимать звонки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
39.2x48.1x10.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite при синхронизации со смартфоном отображают звонки и уведомления, управляют музыкой. Встроенные датчики отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, продолжительность и фазы сна. Смарт-часы выполнены в герметичном корпусе из пластика с водонепроницаемостью 5 Бар. Они не боятся воздействия влаги и брызг воды. Гибкий силиконовый ремешок с регулировкой по размеру обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах Xiaomi Redmi Watch 5 Lite установлен квадратный сенсорный дисплей диагональю 1.96". Матрица AMOLED воспроизводит четкое, яркое и контрастное изображение при разных условиях освещенности. Благодаря системе навигации можно выстраивать маршруты и отслеживать местоположение. Два микрофона точно передают голос при разговорах. Устройство работает без подзарядки до 432 часов.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
Android
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.96
Развернуть
Разрешение экрана
502?410
Плотность пикселей
332
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, компас, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
возможность принимать звонки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
39.2x48.1x10.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite при синхронизации со смартфоном отображают звонки и уведомления, управляют музыкой. Встроенные датчики отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, продолжительность и фазы сна. Смарт-часы выполнены в герметичном корпусе из пластика с водонепроницаемостью 5 Бар. Они не боятся воздействия влаги и брызг воды. Гибкий силиконовый ремешок с регулировкой по размеру обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах Xiaomi Redmi Watch 5 Lite установлен квадратный сенсорный дисплей диагональю 1.96". Матрица AMOLED воспроизводит четкое, яркое и контрастное изображение при разных условиях освещенности. Благодаря системе навигации можно выстраивать маршруты и отслеживать местоположение. Два микрофона точно передают голос при разговорах. Устройство работает без подзарядки до 432 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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