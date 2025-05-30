Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black
Redmi Watch 5 Active - смарт-часы с крупным 2″ LCD-экраном, до 18 дней автономной работы и поддержкой Bluetooth-звонков. Вариант в цвете Midnight Black подойдёт тем, кто предпочитает нейтральный внешний вид.
Для кого и под какие задачи
Часы удобны для повседневного использования: уведомления, приём звонков с запястья, трекинг активности и тренировок. Форм-фактор "умных часов", а не браслета, подойдёт тем, кто любит крупный дисплей с большим количеством информации на экране.
Спорт и здоровье
Redmi Watch 5 Active поддерживают более 140 тренировочных режимов, круглосуточный мониторинг пульса, SpO? и стресса. Водозащита 5 ATM позволяет использовать часы под дождём и при плавании на поверхности воды.
Смарт-функции и удобство
Есть поддержка Bluetooth-звонков с шумоподавлением двумя микрофонами, голосовой помощник (Alexa на совместимых рынках), управление музыкой и камерой смартфона. Аккумулятор обеспечивает до 18 дней работы в обычном режиме, заряжается через комплектный магнитный кабель.
Важные нюансы перед покупкой
Для корректной работы требуется связка со смартфоном и приложением Xiaomi/Redmi (Mi Fitness), поэтому важно наличие совместимого устройства и разрешений. При частых звонках по Bluetooth, высокой яркости и активном трекинге тренировок фактическое время работы будет ниже максимального заявленного, это стоит учесть при планировании зарядок.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Redmi Watch 5 Active - смарт-часы с крупным 2″ LCD-экраном, до 18 дней автономной работы и поддержкой Bluetooth-звонков. Вариант в цвете Midnight Black подойдёт тем, кто предпочитает нейтральный внешний вид.
Для кого и под какие задачи
Часы удобны для повседневного использования: уведомления, приём звонков с запястья, трекинг активности и тренировок. Форм-фактор "умных часов", а не браслета, подойдёт тем, кто любит крупный дисплей с большим количеством информации на экране.
Спорт и здоровье
Redmi Watch 5 Active поддерживают более 140 тренировочных режимов, круглосуточный мониторинг пульса, SpO? и стресса. Водозащита 5 ATM позволяет использовать часы под дождём и при плавании на поверхности воды.
Смарт-функции и удобство
Есть поддержка Bluetooth-звонков с шумоподавлением двумя микрофонами, голосовой помощник (Alexa на совместимых рынках), управление музыкой и камерой смартфона. Аккумулятор обеспечивает до 18 дней работы в обычном режиме, заряжается через комплектный магнитный кабель.
Важные нюансы перед покупкой
Для корректной работы требуется связка со смартфоном и приложением Xiaomi/Redmi (Mi Fitness), поэтому важно наличие совместимого устройства и разрешений. При частых звонках по Bluetooth, высокой яркости и активном трекинге тренировок фактическое время работы будет ниже максимального заявленного, это стоит учесть при планировании зарядок.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы, все функции выполняют, заряд держат около 6 дней при активном использовании
Достоинства:
Комментарий:
часы не дорогие но хорошие функционал не плохой один минус слишком большой экран.
Достоинства:
Комментарий:
Часы отличные, заряд держат хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на Новый Год. Сын очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличные умные часы за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
отличные смарт-часы, русскоязычные, пока нравятся детям!
Достоинства:
Комментарий:
Коробка нормальная, пока не открывали, подарок.
Достоинства:
Комментарий:
В целом часами доволен. с телефоном конектятся хорошо. заряд держат нормально. влагостойкость проверил под душем. работают)))
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл новый, коробка целая. У меня уже было установлено приложение Mi Fitness, с телефоном сконнектился легко. Экран большой, больше чем на моих Redmi 3. Учитывайте этот момент, если берете на зуденькую женскую или детскую руку. Ремешок мягкий, удобный, лучше, чем на тройке.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично ,с телефоном ребёнок сам сконектил
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы, все функции выполняют, заряд держат около 6 дней при активном использовании
Достоинства:
Комментарий:
часы не дорогие но хорошие функционал не плохой один минус слишком большой экран.
Достоинства:
Комментарий:
Часы отличные, заряд держат хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на Новый Год. Сын очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличные умные часы за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
отличные смарт-часы, русскоязычные, пока нравятся детям!
Достоинства:
Комментарий:
Коробка нормальная, пока не открывали, подарок.
Достоинства:
Комментарий:
В целом часами доволен. с телефоном конектятся хорошо. заряд держат нормально. влагостойкость проверил под душем. работают)))
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл новый, коробка целая. У меня уже было установлено приложение Mi Fitness, с телефоном сконнектился легко. Экран большой, больше чем на моих Redmi 3. Учитывайте этот момент, если берете на зуденькую женскую или детскую руку. Ремешок мягкий, удобный, лучше, чем на тройке.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично ,с телефоном ребёнок сам сконектил