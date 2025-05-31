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Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA)

28 Отзывы
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Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 1
Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 2
Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 3
Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 4
Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 1
  • Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 2
  • Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 3
  • Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 4
  • Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680099
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA)

Карта памяти Samsung EVO Plus microSDXC объёмом 1 ТБ обеспечивает высокую скорость чтения до 160 МБ/с и поддерживает воспроизведение видео в 4K без задержек. Надёжна и устойчива к воде, ударам, перепадам температур, рентгеновскому и магнитному излучению. В комплекте идёт адаптер SD для удобства использования с разными устройствами.

Отзывы о товаре Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая карта. для записи видеопотока в самый раз.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Aleksey S.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое, вроде работает, но пишет что не 256гб как на коробке, а 239гб. Просто 17гб куда то делись, минус.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Бурдыкин Константин

Достоинства:


Комментарий:
Брал для Нинтендо Свитч. Идеально подошла, работает без тормозов.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в видеорегистратор. Всё работает, видео пишет, проблем нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Карта работает, вставил в Poco X3 NFC, после токо как вставил, телефон попросил ее отформатировать, после формирования работает уже месяца 2. Всем кто постоянно мучается с нехваткой памяти, решайтесь, рекомендую это не такие большие деньги за качественную вещь.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
флешка огонь в камере наблюдения работает стабильно. есть с чем сравнить. продавец отзывчивый отвечает на вопросы быстро. рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Камерой в5 к. успевает записывать!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, не первый раз покупаю эту карточку, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
В регистраторе отформатировалась и
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Артем Ж.

Достоинства:


Комментарий:
с виду всё хорошо,ещё не использовал.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Руслан Т.

Достоинства:


Комментарий:
карта хорошая в,гоу про работает четко мои рекомендации скорость записи отличная,
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
insta360 ace pro 2 довольна, но мало
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный. Поставил на телефон Самсунг А52. Уже пол года работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
ОЧЕНЬ быстрая доставка. Карта для камеры видеонаблюдения. Камера её увидела, отформатировал. Работает нормально. Посмотрим как будет дальше. Рекомендую продавца и товар. p.s. Судя по переводу - оригинальный товар....
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, брал для регистратора, завелась сразу, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
орига, работает отлично в самсунг s10 работает без проблем, быстро шустро
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Георгий С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в цифровой фотоаппарате
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Захар Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Карта раьотает! Брал для ГоПро
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал, камера гопро не ругается на нее
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Коваль А.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная упаковка и товар на внешний вид, скорость соответствуют заявленной.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Павел Т.

Достоинства:


Комментарий:
Карта хорошая, заявленная скорость соответствует. Камера перестала жаловаться на низкую скорость карты. Благодарю.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
флешка определилась без проблем, поставил в планшет на виндовс, вроде все нормально.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
карту получил в комплекте, после установления в технику карта определилась. Все нормально.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
производительности конечно меньше заявленной, но все равно работает на этих пораметрах нормально, продавца и товар советую
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
визуально все в порядке, планирую использовать в телефоне.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
игорь м.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, посмотрим как работать будет!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Samsung EVO Plus microSDXC объёмом 1 ТБ обеспечивает высокую скорость чтения до 160 МБ/с и поддерживает воспроизведение видео в 4K без задержек. Надёжна и устойчива к воде, ударам, перепадам температур, рентгеновскому и магнитному излучению. В комплекте идёт адаптер SD для удобства использования с разными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая карта. для записи видеопотока в самый раз.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Aleksey S.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое, вроде работает, но пишет что не 256гб как на коробке, а 239гб. Просто 17гб куда то делись, минус.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Бурдыкин Константин

Достоинства:


Комментарий:
Брал для Нинтендо Свитч. Идеально подошла, работает без тормозов.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в видеорегистратор. Всё работает, видео пишет, проблем нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Карта работает, вставил в Poco X3 NFC, после токо как вставил, телефон попросил ее отформатировать, после формирования работает уже месяца 2. Всем кто постоянно мучается с нехваткой памяти, решайтесь, рекомендую это не такие большие деньги за качественную вещь.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
флешка огонь в камере наблюдения работает стабильно. есть с чем сравнить. продавец отзывчивый отвечает на вопросы быстро. рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Камерой в5 к. успевает записывать!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, не первый раз покупаю эту карточку, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
В регистраторе отформатировалась и
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Артем Ж.

Достоинства:


Комментарий:
с виду всё хорошо,ещё не использовал.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Руслан Т.

Достоинства:


Комментарий:
карта хорошая в,гоу про работает четко мои рекомендации скорость записи отличная,
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
insta360 ace pro 2 довольна, но мало
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный. Поставил на телефон Самсунг А52. Уже пол года работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
ОЧЕНЬ быстрая доставка. Карта для камеры видеонаблюдения. Камера её увидела, отформатировал. Работает нормально. Посмотрим как будет дальше. Рекомендую продавца и товар. p.s. Судя по переводу - оригинальный товар....
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, брал для регистратора, завелась сразу, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
орига, работает отлично в самсунг s10 работает без проблем, быстро шустро
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Георгий С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в цифровой фотоаппарате
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Захар Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Карта раьотает! Брал для ГоПро
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал, камера гопро не ругается на нее
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Коваль А.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная упаковка и товар на внешний вид, скорость соответствуют заявленной.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Павел Т.

Достоинства:


Комментарий:
Карта хорошая, заявленная скорость соответствует. Камера перестала жаловаться на низкую скорость карты. Благодарю.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
флешка определилась без проблем, поставил в планшет на виндовс, вроде все нормально.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
карту получил в комплекте, после установления в технику карта определилась. Все нормально.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
производительности конечно меньше заявленной, но все равно работает на этих пораметрах нормально, продавца и товар советую
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
визуально все в порядке, планирую использовать в телефоне.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
игорь м.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, посмотрим как работать будет!


Карта памяти Samsung Micro SDXC 1TB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC1T0SA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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