Уцененный товар Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние, 680089
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, не полный комплект)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%10 540 руб. 16 280 руб.
В наличии
Код товара: 680089
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10 540 руб. -35%
16 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, не полный комплект)
Аккумулятор
Есть
Диапазон вращения, градусы
360 град.
Диапазон наклона, градусы
260 град.
Диапазон поперечного наклона, градусы
320 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х8
Вес, кг.
1.3
Описание товара Уцененный товар Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние
Внешний вид: хороше состояние
Комплектность: кейс, стабилизатор, провод, документация
Спецификация:
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, не полный комплект)
Аккумулятор
Есть
Диапазон вращения, градусы
360 град.
Диапазон наклона, градусы
260 град.
Диапазон поперечного наклона, градусы
320 град.
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хороше состояние
Комплектность: кейс, стабилизатор, провод, документация
Спецификация:
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Уцененный товар Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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