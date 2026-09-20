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Характеристики
Тип товара
Дополнение для настольной игры
Жанр игры
карточная
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 4
Среднее время игры, в минутах
60-90 минут
Материал
бумага, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679989
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12 карт персонажа, 53 карты истории, 16 карт героя и антигероя, 5 карт для одиночной и кооперативной игры, 12 жетонов имен, планшет с правилами имен, правила дополнения
Материал
бумага, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300
Описание товара Настольная игра GaGa Дорога приключений. Имя ветра (дополнение)
Имя Ветра – это дополнение к фэнтезийной настольной игре Дорога Приключений, основанное на одноименной книге Патрика Ротфусса цикла Хроники Убийцы Короля. Вам все также предстоит создать уникальную историю вашего персонажа, раскрывая его прошлое, проходя героические испытания и выбирая сторону Света или Тьмы, но теперь еще и с новой механикой истинных имен вещей. Если удача на рунах оказалась не на вашей стороне – ваш герой может попытаться изучить имя железа, огня или ветра, а в случае успеха – призвать их на помощь в дальнейших приключениях. В этом дополнении вы также найдете немало новых карт, которые внесут еще больше разнообразия в ваши партии, а также жетоны истинных имен. Готовы ли вы с новыми силами ступить на дорогу приключенийx
12 карт персонажа, 53 карты истории, 16 карт героя и антигероя, 5 карт для одиночной и кооперативной игры, 12 жетонов имен, планшет с правилами имен, правила дополнения
Материал
бумага, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Имя Ветра – это дополнение к фэнтезийной настольной игре Дорога Приключений, основанное на одноименной книге Патрика Ротфусса цикла Хроники Убийцы Короля. Вам все также предстоит создать уникальную историю вашего персонажа, раскрывая его прошлое, проходя героические испытания и выбирая сторону Света или Тьмы, но теперь еще и с новой механикой истинных имен вещей. Если удача на рунах оказалась не на вашей стороне – ваш герой может попытаться изучить имя железа, огня или ветра, а в случае успеха – призвать их на помощь в дальнейших приключениях. В этом дополнении вы также найдете немало новых карт, которые внесут еще больше разнообразия в ваши партии, а также жетоны истинных имен. Готовы ли вы с новыми силами ступить на дорогу приключенийx
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