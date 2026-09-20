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Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched (база) арт.GG215 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched (база) арт.GG215

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
варгейм, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Материал
бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679977
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
варгейм, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 6 фишек помощников, 7 счетчиков здоровья, 124 карты, 1 двухстороннее игровое поле, 1 жетон размера Алисы, правила игры
Материал
бумага
Особенности
размер коробки 29.5смx22.9смx69см, вес 1 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched (база) арт.GG215

Unmatched – это азартное дуэльное противостояние, собравшее в себе самых разных бойцов, которым суждено сойтись в битве на поле боя: от персонажей, сошедших со страниц и экранов, до героев древних легенд. Каждый герой обладает своей уникальной колодой действий и умений, виртуозно стилизованных под его характер и боевой стиль. В коробке Битвы Легенд вы найдете быстрого и бравого Синдбада-морехода, опасную и меткую Медузу Горгону, непостоянную и хитрую Алису из Зазеркалья и храброго и благородного король Артур. Вы можете сталкивать между собой бойцов из любой игры серии Unmatched, но не забывайте, что одержать победу сможет лишь один!

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched (база) арт.GG215




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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
варгейм, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 6 фишек помощников, 7 счетчиков здоровья, 124 карты, 1 двухстороннее игровое поле, 1 жетон размера Алисы, правила игры
Материал
бумага
Особенности
размер коробки 29.5смx22.9смx69см, вес 1 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Unmatched – это азартное дуэльное противостояние, собравшее в себе самых разных бойцов, которым суждено сойтись в битве на поле боя: от персонажей, сошедших со страниц и экранов, до героев древних легенд. Каждый герой обладает своей уникальной колодой действий и умений, виртуозно стилизованных под его характер и боевой стиль. В коробке Битвы Легенд вы найдете быстрого и бравого Синдбада-морехода, опасную и меткую Медузу Горгону, непостоянную и хитрую Алису из Зазеркалья и храброго и благородного король Артур. Вы можете сталкивать между собой бойцов из любой игры серии Unmatched, но не забывайте, что одержать победу сможет лишь один!
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Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched (база) арт.GG215 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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