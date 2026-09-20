Top.Mail.Ru
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 1
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 2
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 3
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 4
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 5
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 6
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 7
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 8
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 9
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 10
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 11
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 12
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 13
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 14
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 15
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 16
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 17
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 18
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 19
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 20
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 21
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 22
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 23
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 24
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 25
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 26
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 27
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 28
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 29
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 30
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 31
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 32
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 33
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 34
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 35
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 36
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 37
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 38
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 39
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
логическая, семейная
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Материал
текстиль
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 1
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 2
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 3
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 4
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 5
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 6
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 7
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 8
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 9
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 10
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 11
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 12
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 13
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 14
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 15
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 16
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 17
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 18
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 19
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 20
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 21
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 22
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 23
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 24
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 25
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 26
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 27
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 28
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 29
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 30
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 31
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 32
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 33
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 34
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 35
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 36
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 37
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 38
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 39
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679976
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
логическая, семейная
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 4 фишки помощников, 5 счётчиков здоровья, 124 карты, двухстороннее игровое поле, жетон облика, 3 жетона тумана, правила игры.
Материал
текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229

Туман над Мостовой – это продолжение серии Unmatched, быстрых и азартных стратегических дуэлей, но на этот раз пропитанное духом викторианской Англии. В этой коробке между собой столкнутся зловещий и кровожадный Граф Дракула, таинственный и неуловимый Человек-Невидимка, гениальный и невозмутимый Шерлок Холмс и слегка безумный доктор Джекил, способный вмиг стать Мистером Хайдом. Готова ли Англия к этой легендарной битвеx

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
логическая, семейная
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 4 фишки помощников, 5 счётчиков здоровья, 124 карты, двухстороннее игровое поле, жетон облика, 3 жетона тумана, правила игры.
Материал
текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Туман над Мостовой – это продолжение серии Unmatched, быстрых и азартных стратегических дуэлей, но на этот раз пропитанное духом викторианской Англии. В этой коробке между собой столкнутся зловещий и кровожадный Граф Дракула, таинственный и неуловимый Человек-Невидимка, гениальный и невозмутимый Шерлок Холмс и слегка безумный доктор Джекил, способный вмиг стать Мистером Хайдом. Готова ли Англия к этой легендарной битвеx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...