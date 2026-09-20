Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
логическая, семейная
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Материал
текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679976
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
логическая, семейная
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 4 фишки помощников, 5 счётчиков здоровья, 124 карты, двухстороннее игровое поле, жетон облика, 3 жетона тумана, правила игры.
Материал
текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300
Описание товара Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229
Туман над Мостовой – это продолжение серии Unmatched, быстрых и азартных стратегических дуэлей, но на этот раз пропитанное духом викторианской Англии. В этой коробке между собой столкнутся зловещий и кровожадный Граф Дракула, таинственный и неуловимый Человек-Невидимка, гениальный и невозмутимый Шерлок Холмс и слегка безумный доктор Джекил, способный вмиг стать Мистером Хайдом. Готова ли Англия к этой легендарной битвеx
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
логическая, семейная
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 4 фишки помощников, 5 счётчиков здоровья, 124 карты, двухстороннее игровое поле, жетон облика, 3 жетона тумана, правила игры.
Материал
текстиль
Страна производитель
Китай
Туман над Мостовой – это продолжение серии Unmatched, быстрых и азартных стратегических дуэлей, но на этот раз пропитанное духом викторианской Англии. В этой коробке между собой столкнутся зловещий и кровожадный Граф Дракула, таинственный и неуловимый Человек-Невидимка, гениальный и невозмутимый Шерлок Холмс и слегка безумный доктор Джекил, способный вмиг стать Мистером Хайдом. Готова ли Англия к этой легендарной битвеx
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Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Туман над мостовой (доп-е) арт.GG229 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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