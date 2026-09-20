Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Бигфут против Робин Гуда(доп-е) арт.GG216
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679974
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
игровой
Жанр игры
семейная, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Комплектация
2 фигурки героев, 5 фишек помощников, 3 счетчика здоровья, 62 карты, 1 двухстороннее игровое поле, правила
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
яркие и красочные иллюстрации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300
Описание товара Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Бигфут против Робин Гуда(доп-е) арт.GG216
Робин Гуд vs. Бигфут — это вторая самостоятельная игра серии, название которой говорит само за себя. В этой части появляются Робин Гуд со своими отважными разбойниками и Бигфут с легендарным кроленем. В коробке есть все необходимые компоненты, чтобы играть вдвоем, но вы также можете добавить новых героев к Битве Легенд и сразиться втроем или вчетвером.
Смотрите также: Настольные игры, для вечеринок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
игровой
Жанр игры
семейная, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Комплектация
2 фигурки героев, 5 фишек помощников, 3 счетчика здоровья, 62 карты, 1 двухстороннее игровое поле, правила
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
яркие и красочные иллюстрации
Страна производитель
Китай
Робин Гуд vs. Бигфут — это вторая самостоятельная игра серии, название которой говорит само за себя. В этой части появляются Робин Гуд со своими отважными разбойниками и Бигфут с легендарным кроленем. В коробке есть все необходимые компоненты, чтобы играть вдвоем, но вы также можете добавить новых героев к Битве Легенд и сразиться втроем или вчетвером.
Смотрите также: Настольные игры, для вечеринок
Смотрите также: Настольные игры, для вечеринок
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Бигфут против Робин Гуда(доп-е) арт.GG216 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Бигфут против Робин Гуда(доп-е) арт.GG216