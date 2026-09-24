Настольная игра Crowd games Проект L. Призрачная фигура (Project L: Ghost Piece) арт.PJL003
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная, экономическая
Возраст от
8 лет
Количество игроков
от 1 до 4
Дорожная
нет
Время партии
20-40 мин.
Материал
картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
В наличии
Код товара: 679943
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1 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная, экономическая
Возраст от
8 лет
Количество игроков
от 1 до 4
Дорожная
нет
Время партии
20-40 мин.
Комплектация
12 карточек белых заданий, 12 карточек чёрных заданий, 4 планшета игроков, 30 фигур (по 10 каждой из 3 форм)
Материал
картон, пластик
Особенности
дополнение не используется без базовой игры «Проект L
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Настольная игра Crowd games Проект L. Призрачная фигура (Project L: Ghost Piece) арт.PJL003
В дополнении «Проект L. Призрачная фигура» появляются две новых награды за задания: призрачные фигуры 5-го уровня и возможность улучшить свою фигуру сразу на 2 уровня (с помощью чего также можно создать призрачную фигуру). С помощью призрачной фигуры вы можете выполнить новое действие — воплотить призрака. Вернув призрачную фигуру в запас, взамен вы получите фигуры из резерва, которые вместе собираются в такую же форму, что даст вам сразу много фигур и больше гибкости!
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная, экономическая
Возраст от
8 лет
Количество игроков
от 1 до 4
Дорожная
нет
Время партии
20-40 мин.
Комплектация
12 карточек белых заданий, 12 карточек чёрных заданий, 4 планшета игроков, 30 фигур (по 10 каждой из 3 форм)
Материал
картон, пластик
Особенности
дополнение не используется без базовой игры «Проект L
Страна производитель
Китай
В дополнении «Проект L. Призрачная фигура» появляются две новых награды за задания: призрачные фигуры 5-го уровня и возможность улучшить свою фигуру сразу на 2 уровня (с помощью чего также можно создать призрачную фигуру). С помощью призрачной фигуры вы можете выполнить новое действие — воплотить призрака. Вернув призрачную фигуру в запас, взамен вы получите фигуры из резерва, которые вместе собираются в такую же форму, что даст вам сразу много фигур и больше гибкости!
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Настольная игра Crowd games Проект L. Призрачная фигура (Project L: Ghost Piece) арт.PJL003 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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