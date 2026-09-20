Настольная игра Заколдованная башня арт.87181 Локализация Schmidt/6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
кооперативная
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
15-25 минут
Материал
картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679657
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
кооперативная
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
15-25 минут
Комплектация
1 башня (из двух частей), 1 металлический ключ (и ещё 1 запасной), 1 фигурка Принцессы, 1 фигурка Колдуна, 1 фигурка Робина, 1 большое игровое поле, 1 маленькое игровое поле, 16 жетонов, 1 кубик с символами, 1 кубик с цифрами, правила игры, упаковка
Материал
картон, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350
Описание товара Настольная игра Заколдованная башня арт.87181 Локализация Schmidt/6
Полукооперативная игра для малышей!. Один из игроков (не обязательно самый хитрый и вредный) непременно должен взять на себя роль коварного волшебника Равенхорста: заточить прекрасную Принцессу в старинной башне, повесить на двери тюрьмы сразу шесть замков и спрятать ключ в таинственном лесу (в одной из ямок игрового поля). Остальные будут по очереди играть за доброго Робина, который пытается освободить Принцессу. А вот за саму особу благородных кровей сыграть не получится – она будет сидеть в замке и ждать своего спасителя.
Смотрите также: Настольные игры, для вечеринок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
кооперативная
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
15-25 минут
Комплектация
1 башня (из двух частей), 1 металлический ключ (и ещё 1 запасной), 1 фигурка Принцессы, 1 фигурка Колдуна, 1 фигурка Робина, 1 большое игровое поле, 1 маленькое игровое поле, 16 жетонов, 1 кубик с символами, 1 кубик с цифрами, правила игры, упаковка
Материал
картон, пластик
Страна производитель
Китай
Полукооперативная игра для малышей!. Один из игроков (не обязательно самый хитрый и вредный) непременно должен взять на себя роль коварного волшебника Равенхорста: заточить прекрасную Принцессу в старинной башне, повесить на двери тюрьмы сразу шесть замков и спрятать ключ в таинственном лесу (в одной из ямок игрового поля). Остальные будут по очереди играть за доброго Робина, который пытается освободить Принцессу. А вот за саму особу благородных кровей сыграть не получится – она будет сидеть в замке и ждать своего спасителя.
Смотрите также: Настольные игры, для вечеринок
Смотрите также: Настольные игры, для вечеринок
Настольная игра Заколдованная башня арт.87181 Локализация Schmidt/6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Настольная игра Заколдованная башня арт.87181 Локализация Schmidt/6