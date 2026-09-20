Настольная игра Терра Мистика Big Box (Terra Mystica Big Box) (англ. яз.)
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, экономическая
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 5
Среднее время игры, в минутах
60-120 минут
Материал
пластик, картон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, экономическая
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 5
Среднее время игры, в минутах
60-120 минут
Комплектация
дополнения к игре
Материал
пластик, картон
Особенности
на английском языке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350
Описание товара Настольная игра Терра Мистика Big Box (Terra Mystica Big Box) (англ. яз.)
Terra Mystica — это комплексная евро стратегия, в которой вы управляете одной из 14 фэнтези рас и стараетесь освоить новые территории и привести свой народ к процветанию. Занимайтесь терраформированием, размещайте на поле здания и модернизируйте их, используйте особые свойства своей расы и мудро распоряжайтесь волшебной силой. Классическая евро-стратегия с минимальным взаимодействием и отсутствием фактора случайности. Отличный выбор для всех ценителей настольной классики.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, экономическая
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 5
Среднее время игры, в минутах
60-120 минут
Комплектация
дополнения к игре
Материал
пластик, картон
Особенности
на английском языке
Страна производитель
Китай
Terra Mystica — это комплексная евро стратегия, в которой вы управляете одной из 14 фэнтези рас и стараетесь освоить новые территории и привести свой народ к процветанию. Занимайтесь терраформированием, размещайте на поле здания и модернизируйте их, используйте особые свойства своей расы и мудро распоряжайтесь волшебной силой. Классическая евро-стратегия с минимальным взаимодействием и отсутствием фактора случайности. Отличный выбор для всех ценителей настольной классики.
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