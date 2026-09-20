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Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk)

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Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 1
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 2
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 3
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 4
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 5
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 6
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 7
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 8
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 9
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 10
Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 8
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 9
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 10
  • Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679328
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
100x65x24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
253

Описание товара Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk)

Портативный аккумулятор Buro T4-10000 заключен в пластиковый корпус черного цвета, устойчивый к образованию царапин, трещин и других повреждений. Конфигурацией предусмотрены разъемы USB Type-C, USB Type-A, micro USB. Восполнение энергии самого устройства занимает не менее 10 ч. Емкость достигает 10000 мАч. На боковой стенке портативного аккумулятора Buro T4-10000 расположена кнопка включения и выключения. Подзарядка модели осуществляется с помощью кабеля micro USB. Вес 223 г позволяет взять аксессуар в любое необходимое место.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk)




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
100x65x24
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Buro T4-10000 заключен в пластиковый корпус черного цвета, устойчивый к образованию царапин, трещин и других повреждений. Конфигурацией предусмотрены разъемы USB Type-C, USB Type-A, micro USB. Восполнение энергии самого устройства занимает не менее 10 ч. Емкость достигает 10000 мАч. На боковой стенке портативного аккумулятора Buro T4-10000 расположена кнопка включения и выключения. Подзарядка модели осуществляется с помощью кабеля micro USB. Вес 223 г позволяет взять аксессуар в любое необходимое место.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Buro T4-10000, 10000мAч, черный (t4-10000-bk) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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