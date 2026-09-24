Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%1 720 руб. 1 880 руб.
В наличии
Код товара: 679225
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 720 руб. -9%
1 880 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Высота, см
14.4
Габариты, мм
144x124x124
Длина, м
12.4
Класс лазера
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Погрешность, мм
2
Упаковка
коробка
Ширина, см
12.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х13
Вес, г.
500
Описание товара Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU
Высокоточный интеллектуальный лазерный уровень AtuMan Duka CL2 AtuMan Duka CL2 — это высокоточный интеллектуальный лазерный уровень, который станет незаменимым помощником при ремонте и строительстве. Он проецирует два лазерных луча, создавая точную горизонтальную и вертикальную плоскость.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитДальномер лазерный Condtrol Smart 20
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитДальномер лазерный Stayer LDM-40 34956
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитДальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитЛазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, д...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитДальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-30 34927
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитДальномер лазерный Kraftool LD-40 34763
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитДальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925
-
В наличииЦена 5 960 руб. 6 960 руб.1490 руб. в СплитДальномер лазерный Condtrol Vector 80
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитДальномер лазерный Stayer ProControl 34959
-
В наличииЦена 6 430 руб.1608 руб. в СплитДальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитДальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)
-
В наличии БесплатноЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитДальномер лазерный Kraftool LD-100 34765
Бренд
Тип товара
Дальномер
Высота, см
14.4
Габариты, мм
144x124x124
Длина, м
12.4
Класс лазера
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Погрешность, мм
2
Упаковка
коробка
Ширина, см
12.4
Страна производитель
Китай
Высокоточный интеллектуальный лазерный уровень AtuMan Duka CL2 AtuMan Duka CL2 — это высокоточный интеллектуальный лазерный уровень, который станет незаменимым помощником при ремонте и строительстве. Он проецирует два лазерных луча, создавая точную горизонтальную и вертикальную плоскость.
Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU