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Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black

22 Отзывы
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Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 3
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 4
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 8
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 9
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 10
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 11
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 12
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 13
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 14
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 15
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 16
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 17
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 18
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
6 660 руб.  9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679164
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
19х7х4
Вес, г.
350

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black

Яркий экран, камера отличной чёткости, энергоэффективный аккумулятор в новом дизайне и тонком корпусе — всё это о новом TECNO SPARK Go 1.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Нет гудков при звонке, за эти деньги телефон пойдет
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Катерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает . пришёл в упаковке ..
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший, работает исправно,не виснет.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
телефон просто топ, прозрачьный чехол положили в коробку от телефона, мне нравится телефон, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для внучки. Очень понравился телефон. Работает хорошо,зарядку держит.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Просто К.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок свекрови,телефон для своих денег довольно таки хороший!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, прошло пол года, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный телефон, папа доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ленчик Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришел упакован в заводской плёнке. при вскрытии все целое. доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вячеслав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант. Покупал в подарок. Всё отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Майя К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, ребенку пройдет, работает шустро. Фотки конечно не супер, но нормально. В комплекте идёт зарядка, защитная плёнка и прозрачный чехол.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги телефон огонь
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок) С него и пишу. Довольна.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шустрый, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Костина Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
брали внуку, ему очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталия Г.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл хорошо упакован. Не пользовалась. взяла в подарок внуку.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
На эти деньги норм ,динамик только писклявый . 5 месяцев работает . Ребенок счастлив.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Заробов Ф.

Достоинства:


Комментарий:
телефон доставили во время за такую цену не плохой телефон заряд держит очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший. Подарок понравился.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
вполне не плохой телефон за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Сын очень доволен подарком.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Гарантия
12
Описание
Яркий экран, камера отличной чёткости, энергоэффективный аккумулятор в новом дизайне и тонком корпусе — всё это о новом TECNO SPARK Go 1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Нет гудков при звонке, за эти деньги телефон пойдет
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Катерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает . пришёл в упаковке ..
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший, работает исправно,не виснет.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
телефон просто топ, прозрачьный чехол положили в коробку от телефона, мне нравится телефон, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для внучки. Очень понравился телефон. Работает хорошо,зарядку держит.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Просто К.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок свекрови,телефон для своих денег довольно таки хороший!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, прошло пол года, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный телефон, папа доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ленчик Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришел упакован в заводской плёнке. при вскрытии все целое. доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вячеслав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант. Покупал в подарок. Всё отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Майя К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, ребенку пройдет, работает шустро. Фотки конечно не супер, но нормально. В комплекте идёт зарядка, защитная плёнка и прозрачный чехол.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги телефон огонь
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок) С него и пишу. Довольна.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шустрый, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Костина Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
брали внуку, ему очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталия Г.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл хорошо упакован. Не пользовалась. взяла в подарок внуку.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
На эти деньги норм ,динамик только писклявый . 5 месяцев работает . Ребенок счастлив.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Заробов Ф.

Достоинства:


Комментарий:
телефон доставили во время за такую цену не плохой телефон заряд держит очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший. Подарок понравился.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
вполне не плохой телефон за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Сын очень доволен подарком.


Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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