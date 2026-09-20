Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53
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Характеристики
Описание товара Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой Inforce 06-05-53 (13 предметов) — это профессиональный инструмент для работы с резьбовыми соединениями, который обеспечивает высокую эффективность при монтаже и демонтаже крепежа в условиях ограниченного пространства. Комплект включает 10 ключей и 3 адаптера, что значительно расширяет функциональные возможности набора и делает его универсальным решением для автосервисов, мастерских и производственных задач. Ключи изготовлены из прочной хромованадиевой стали (CrV), обладающей высокой износостойкостью, устойчивостью к нагрузкам и длительным сроком службы. Специальная термообработка с твердостью до 46 HRC обеспечивает надежность инструмента даже при интенсивной эксплуатации. Микросатиновое покрытие защищает поверхность от коррозии, снижает блики и повышает комфорт работы. Каждый ключ оснащен трещоточным механизмом на 72 зуба с минимальным шагом 5°, что позволяет эффективно работать в стесненных условиях, где ограничен угол поворота. Шарнирная конструкция дает возможность изменять угол наклона рабочей части до 90° в обе стороны, обеспечивая доступ к крепежу в труднодоступных местах. Комбинированная конструкция объединяет рожковую и накидную головки, что делает инструмент универсальным для различных типов работ. Специальная форма зева позволяет работать даже с частично поврежденным крепежом, снижая риск срыва граней. Дополнительным преимуществом набора являются три адаптера под посадочные размеры 1/4", 3/8" и 1/2", которые позволяют использовать ключи совместно с торцевыми головками. Это значительно расширяет область применения и делает набор полноценным инструментальным решением для профессионалов. Набор поставляется в прочном кейсе, который обеспечивает удобное хранение, транспортировку и быстрый доступ к инструменту. Четкая организация элементов позволяет поддерживать порядок и экономить время при работе. Профессиональный класс, надежные материалы и продуманная конструкция делают набор Inforce 06-05-53 отличным выбором для автомехаников, слесарей и специалистов, которым необходим универсальный, долговечный и функциональный инструмент для ежедневной работы с крепежом.
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