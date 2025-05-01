Top.Mail.Ru
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото 1
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото 2
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото 3
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото 1
  • Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото 2
  • Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото 3
  • Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
9 030 руб.  16 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679087
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х10
Вес, кг.
5.38

Описание товара Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264

Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 предназначен для ударных гайковертов. Применяется для работы с крепежом. В наборе 15 предметов. Головки изготовлены из хром-молибденовой стали. Улучшенный профиль головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85 процентов

Отзывы о товаре Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264

Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Артур Е.

Достоинства:


Комментарий:
Полный восторг! Уже пользовался удлинёнными головками inforce для снятия/установки колёс, уверен, что и эти головки себя отлично покажут. Плотно сидят как на квадрате гайковёрта, так и на самом крепеже. Внутри хитрая форма под шляпку болта; насечки будут вгрызаться в голову закисшего крепежа и не допустят слизывания. Если кому важно, то да, они хорошо прилипают к неодимовому магниту, видимо содержание легирующих добавок недостаточно для подавления магнетизма железа, да и отсутствие магнетизма у хромомолибденовой стали это миф. По ощущениям, покрытие фосфатное, весьма шершавое и матовое. Чемоданчик это отдельная песня... Более красивой, надежной и удобной упаковки в руках не держал никогда, особенно за такие деньги. P.S. "Сделано на Тайване". Эта надпись меня ещё никогда не огорчала.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 предназначен для ударных гайковертов. Применяется для работы с крепежом. В наборе 15 предметов. Головки изготовлены из хром-молибденовой стали. Улучшенный профиль головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85 процентов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Артур Е.

Достоинства:


Комментарий:
Полный восторг! Уже пользовался удлинёнными головками inforce для снятия/установки колёс, уверен, что и эти головки себя отлично покажут. Плотно сидят как на квадрате гайковёрта, так и на самом крепеже. Внутри хитрая форма под шляпку болта; насечки будут вгрызаться в голову закисшего крепежа и не допустят слизывания. Если кому важно, то да, они хорошо прилипают к неодимовому магниту, видимо содержание легирующих добавок недостаточно для подавления магнетизма железа, да и отсутствие магнетизма у хромомолибденовой стали это миф. По ощущениям, покрытие фосфатное, весьма шершавое и матовое. Чемоданчик это отдельная песня... Более красивой, надежной и удобной упаковки в руках не держал никогда, особенно за такие деньги. P.S. "Сделано на Тайване". Эта надпись меня ещё никогда не огорчала.


Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...