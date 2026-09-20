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Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705

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Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 1
Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 2
Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 3
Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 4
Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 5
Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 6
Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 7
Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
25
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу - 25 шт., кейс для хранения
  • Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 1
  • Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 2
  • Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 3
  • Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 4
  • Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 5
  • Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 6
  • Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 7
  • Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
3 840 руб.  7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679086
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
25
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу - 25 шт., кейс для хранения
Упаковка
кейс
Количество сверл, шт
25
Тип сверл
по металлу
Мин. диаметр сверла, мм
1.5
Макс. диаметр сверла, мм
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х7
Вес, кг.
1.19

Описание товара Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705

Набор сверл Inforce 11-01-705 предназначен для профессионального или частного применения. Оснастка используется на производстве, в мастерской и домашних условиях при выполнении ремонтных работ различного профиля. Сверла имеют повышенную прочность. Сверлят быстро и точно благодаря специальному профилю и центрирующему острию.

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
25
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу - 25 шт., кейс для хранения
Упаковка
кейс
Количество сверл, шт
25
Тип сверл
по металлу
Мин. диаметр сверла, мм
1.5
Макс. диаметр сверла, мм
13
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл Inforce 11-01-705 предназначен для профессионального или частного применения. Оснастка используется на производстве, в мастерской и домашних условиях при выполнении ремонтных работ различного профиля. Сверла имеют повышенную прочность. Сверлят быстро и точно благодаря специальному профилю и центрирующему острию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу 25 предметов Inforce 1-13 HSS-G 11-01-705 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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