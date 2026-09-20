Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679085
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
Упаковка
кейс
Количество сверл (буров), шт
19
Тип сверл (буров)
по металлу
Мин. диаметр сверла (бура), мм
1.5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
550
Описание товара Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704
Набор сверл Inforce 11-01-704 предназначен для профессионального или частного применения. Оснастка используется на производстве, в мастерской и домашних условиях при выполнении ремонтных работ различного профиля. Сверла имеют повышенную прочность. Сверлят быстро и точно благодаря специальному профилю и центрирующему острию.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-19
-
В наличииЦена 3 070 руб. 5 700 руб.768 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-123
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-30e
-
В наличииЦена 3 250 руб. 5 040 руб.813 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-100 93723521
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Си...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-47
-
В наличииЦена 4 730 руб. 9 022 руб.1183 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-65
-
В наличииЦена 5 570 руб. 8 000 руб.1393 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-210
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-168
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмет...
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 8 280 руб. 13 000 руб.2070 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-150
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
сверло
Комплектация
сверла по металлу HSS-G 19 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм.
Упаковка
кейс
Количество сверл (буров), шт
19
Тип сверл (буров)
по металлу
Мин. диаметр сверла (бура), мм
1.5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
10
Страна производитель
Китай
Набор сверл Inforce 11-01-704 предназначен для профессионального или частного применения. Оснастка используется на производстве, в мастерской и домашних условиях при выполнении ремонтных работ различного профиля. Сверла имеют повышенную прочность. Сверлят быстро и точно благодаря специальному профилю и центрирующему острию.
Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Inforce набор сверл по металлу 19 предметов 1-10 HSS-G 11-01-704