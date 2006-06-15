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Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 купить с доставкой в Москве
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Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06

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Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото 1
Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото 2
Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото 3
Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников, упаковка
  • Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото 1
  • Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото 2
  • Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото 3
  • Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679084
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников, упаковка
Упаковка
пластиковый бокс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х4
Вес, г.
895

Описание товара Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06

Набор напильников Inforce 200мм, 5 штук 06-15-06 подойдет для выполнения черновых работ с металлом. Благодаря различной форме лезвия допускается работа с плоскостью, углами, округлыми выпуклыми и вогнутыми поверхностями. Инструмент оснащается полиуретановой рукояткой, удобной для удержания и устойчивой к маслу и бензину.

Отзывы о товаре Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников, упаковка
Упаковка
пластиковый бокс
Страна производитель
Китай
Описание
Набор напильников Inforce 200мм, 5 штук 06-15-06 подойдет для выполнения черновых работ с металлом. Благодаря различной форме лезвия допускается работа с плоскостью, углами, округлыми выпуклыми и вогнутыми поверхностями. Инструмент оснащается полиуретановой рукояткой, удобной для удержания и устойчивой к маслу и бензину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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