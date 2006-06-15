Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679084
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников, упаковка
Упаковка
пластиковый бокс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х4
Вес, г.
895
Описание товара Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06
Набор напильников Inforce 200мм, 5 штук 06-15-06 подойдет для выполнения черновых работ с металлом. Благодаря различной форме лезвия допускается работа с плоскостью, углами, округлыми выпуклыми и вогнутыми поверхностями. Инструмент оснащается полиуретановой рукояткой, удобной для удержания и устойчивой к маслу и бензину.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
5
Инструменты в комплекте
напильник
Комплектация
5 напильников, упаковка
Упаковка
пластиковый бокс
Страна производитель
Китай
Набор напильников Inforce 200мм, 5 штук 06-15-06 подойдет для выполнения черновых работ с металлом. Благодаря различной форме лезвия допускается работа с плоскостью, углами, округлыми выпуклыми и вогнутыми поверхностями. Инструмент оснащается полиуретановой рукояткой, удобной для удержания и устойчивой к маслу и бензину.
Inforce Набор напильников 5штук 06-15-06 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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