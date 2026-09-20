Inforce Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 12 предметов 06-05-51
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679083
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
трещеточный, шарнирный, комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х5
Вес, кг.
1.84
Описание товара Inforce Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 12 предметов 06-05-51
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 12 предметов Inforce 06-05-51 выполнен из прочной хромованадиевой стали с защитным антикоррозийным покрытием. Комплект включает в себя 12 инструментов для работы с крепежом различного размера. Металл закален до 46 HRC.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
трещеточный, шарнирный, комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 12 предметов Inforce 06-05-51 выполнен из прочной хромованадиевой стали с защитным антикоррозийным покрытием. Комплект включает в себя 12 инструментов для работы с крепежом различного размера. Металл закален до 46 HRC.
Inforce Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 12 предметов 06-05-51 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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