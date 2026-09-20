Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32
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Характеристики
Описание товара Inforce Набор комбинированных ключей Non-Slip 26 предметов 06-05-32
Набор комбинированных ключей Inforce 06-05-32 — это профессиональный комплект из 26 предметов, предназначенный для работы с шестигранным крепежом в широком диапазоне размеров от 6 до 32 мм. Инструмент является универсальным решением для слесарных, монтажных, автомобильных и ремонтных работ, обеспечивая надежность, удобство и высокую эффективность при ежедневном использовании. Ключи изготовлены из высококачественной хром-ванадиевой стали (CrV), что гарантирует повышенную прочность, износостойкость и длительный срок службы. Металл прошел термическую обработку и специальную закалку до твердости 46 HRC, благодаря чему инструмент выдерживает высокие нагрузки и сохраняет геометрию при интенсивной эксплуатации. Комбинированная конструкция включает рожковую и накидную головки. Накидная часть обеспечивает полный обхват крепежа и снижает риск срыва граней, а рожковая облегчает доступ к крепежу в ограниченных и труднодоступных местах. Такое сочетание делает работу более быстрой, точной и удобной. Инструмент соответствует стандарту DIN 3113, что подтверждает высокую точность изготовления и надежность при работе с резьбовыми соединениями. Специальная форма зева позволяет эффективно работать даже с крепежом, поврежденным до 80%, обеспечивая надежный захват. Все ключи имеют микросатиновое покрытие, которое защищает поверхность от коррозии, снижает блики и повышает устойчивость к износу. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в прочной сумке-чехле с маркировкой размеров.
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