Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10
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Характеристики
Описание товара Inforce Набор инструментов 94 предмета 1/2 " & 1/4" 06-07-10
Набор инструментов 94 предмета 1/2", 1/4" Inforce 06-07-10 - многофункциональный комплект, предназначенный для работ с крепежом. Уникальная запатентованная конструкция трещотки гарантированно выдерживает высокие нагрузки. Улучшенный профиль торцевых головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85%. В комплекте поставляется специальная насадка, которая используется с трещоточным ключом и позволяет открутить/закрутить гайку/болт быстрее, чем обычная трещотка без этой насадки. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.
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Теги товара: автомобильные
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Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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