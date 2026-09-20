Inforce Набор инструментов 85 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679080
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х13
Вес, кг.
6.62
Описание товара Inforce Набор инструментов 85 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-14
Набор инструментов Inforce 85 предметов 1/2, 1/4 Inforce 06-07-14 - многофункциональный комплект, предназначенный для работ с крепежом. Уникальная запатентованная конструкция трещотки гарантированно выдерживает высокие нагрузки. Улучшенный профиль торцевых головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85%. Комбинированные ключи выполнены методом цельной ковки и выдерживают высокие нагрузки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Inforce 85 предметов 1/2, 1/4 Inforce 06-07-14 - многофункциональный комплект, предназначенный для работ с крепежом. Уникальная запатентованная конструкция трещотки гарантированно выдерживает высокие нагрузки. Улучшенный профиль торцевых головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85%. Комбинированные ключи выполнены методом цельной ковки и выдерживают высокие нагрузки.
Inforce Набор инструментов 85 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-14 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Inforce Набор инструментов 85 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-14