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Inforce Набор инструментов 85 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-14 купить с доставкой в Москве
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Inforce Набор инструментов 85 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-14

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679080
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х13
Вес, кг.
6.62

Описание товара Inforce Набор инструментов 85 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-14

Набор инструментов Inforce 85 предметов 1/2, 1/4 Inforce 06-07-14 - многофункциональный комплект, предназначенный для работ с крепежом. Уникальная запатентованная конструкция трещотки гарантированно выдерживает высокие нагрузки. Улучшенный профиль торцевых головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85%. Комбинированные ключи выполнены методом цельной ковки и выдерживают высокие нагрузки.

Отзывы о товаре Inforce Набор инструментов 85 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-14




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Inforce 85 предметов 1/2, 1/4 Inforce 06-07-14 - многофункциональный комплект, предназначенный для работ с крепежом. Уникальная запатентованная конструкция трещотки гарантированно выдерживает высокие нагрузки. Улучшенный профиль торцевых головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85%. Комбинированные ключи выполнены методом цельной ковки и выдерживают высокие нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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