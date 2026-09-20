Inforce Набор инструментов 152 предмета 1/2" & 1/4" 06-07-18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, ножовка по металлу, отвёртки, длинногубцы, пасатижи
Кмоплектация
держатель для бит, нож, ножовочные полотна по металлу, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, фонарь, рулетка, штангенциркуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679079
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, биты с головками, торцевые головки
Область применения
автомобильный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, ножовка по металлу, отвёртки, длинногубцы, пасатижи
Кмоплектация
держатель для бит, нож, ножовочные полотна по металлу, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, фонарь, рулетка, штангенциркуль
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированный, разводной, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шарообразный шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество бит, шт
66
Тип бит
для точных работ
Шлицы бит
Torx (T/TX), Torx с отверстием (TR), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), пятилучевой Torx с отверстием (TS/IPR), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
28
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х46х20
Вес, кг.
14.7
Описание товара Inforce Набор инструментов 152 предмета 1/2" & 1/4" 06-07-18
Набор инструментов Inforce 152 предмета 1/2 дюйма и 1/4 дюйма 06-07-18 используется в мастерских и автосервисах для монтажных, демонтажных и ремонтных работ. В комплекте представлены модели профессионального класса. Все инструменты выполнены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, биты с головками, торцевые головки
Область применения
автомобильный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, ножовка по металлу, отвёртки, длинногубцы, пасатижи
Кмоплектация
держатель для бит, нож, ножовочные полотна по металлу, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, фонарь, рулетка, штангенциркуль
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированный, разводной, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Развернуть
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шарообразный шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
5
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество бит, шт
66
Тип бит
для точных работ
Шлицы бит
Torx (T/TX), Torx с отверстием (TR), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), пятилучевой Torx с отверстием (TS/IPR), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
28
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Inforce 152 предмета 1/2 дюйма и 1/4 дюйма 06-07-18 используется в мастерских и автосервисах для монтажных, демонтажных и ремонтных работ. В комплекте представлены модели профессионального класса. Все инструменты выполнены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Inforce Набор инструментов 152 предмета 1/2" & 1/4" 06-07-18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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