Inforce Набор инструментов 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" Торцевые головки (4–12 мм); 3/8" Торцевые головки (8–22 мм); 1/2" Торцевые головки (8–30 мм); 1/4" Удлиненные головки (6–12 мм); 3/8" Удлиненные головки (8–22 мм); Свечные головки с магнитом 3/8" (14 и 16 мм), 1/2" (21 мм); Карданные шарниры (1/4", 3/8", 1/2"); Удлинители: 1/4" (65 и 115 мм), 3/8" (175 мм), 1/2" (155 и 280 мм); 1/4" Гибкий удлинитель (150 мм); Адаптеры 3/8"M–1/4"F, 1/4"М–3/8"F, 3/8"M–1/2"F; Адаптеры для бит 1/4" и 1/2"–5/16"; Набор бит (SL3–SL7, H1,5–H6, PH1–PH3, PZ1–PZ4, T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" Торцевые головки (4–12 мм); 3/8" Торцевые головки (8–22 мм); 1/2" Торцевые головки (8–30 мм); 1/4" Удлиненные головки (6–12 мм); 3/8" Удлиненные головки (8–22 мм); Свечные головки с магнитом 3/8" (14 и 16 мм), 1/2" (21 мм); Карданные шарниры (1/4", 3/8", 1/2"); Удлинители: 1/4" (65 и 115 мм), 3/8" (175 мм), 1/2" (155 и 280 мм); 1/4" Гибкий удлинитель (150 мм); Адаптеры 3/8"M–1/4"F, 1/4"М–3/8"F, 3/8"M–1/2"F; Адаптеры для бит 1/4" и 1/2"–5/16"; Набор бит (SL3–SL7, H1,5–H6, PH1–PH3, PZ1–PZ4, T
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
150
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х14
Вес, кг.
13.6
Описание товара Inforce Набор инструментов 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21
Набор инструментов Inforce 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21 представляет собой комплект профессионального класса. Предназначен для монтажных, демонтажных и ремонтных работ в автосервисах и мастерских. Все инструменты из набора выполнены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" Торцевые головки (4–12 мм); 3/8" Торцевые головки (8–22 мм); 1/2" Торцевые головки (8–30 мм); 1/4" Удлиненные головки (6–12 мм); 3/8" Удлиненные головки (8–22 мм); Свечные головки с магнитом 3/8" (14 и 16 мм), 1/2" (21 мм); Карданные шарниры (1/4", 3/8", 1/2"); Удлинители: 1/4" (65 и 115 мм), 3/8" (175 мм), 1/2" (155 и 280 мм); 1/4" Гибкий удлинитель (150 мм); Адаптеры 3/8"M–1/4"F, 1/4"М–3/8"F, 3/8"M–1/2"F; Адаптеры для бит 1/4" и 1/2"–5/16"; Набор бит (SL3–SL7, H1,5–H6, PH1–PH3, PZ1–PZ4, T
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
150
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Развернуть
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Inforce 150 предметов 1/2" & 3/8" & 1/4" 06-07-21 представляет собой комплект профессионального класса. Предназначен для монтажных, демонтажных и ремонтных работ в автосервисах и мастерских. Все инструменты из набора выполнены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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