Inforce Набор инструментов 136 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
136
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" головки (4-13 мм, удлиненные 7-13 мм, Е-тип Е4-Е8); 1/2" головки (8-32 мм, удлиненные 10-19 мм, Е-тип Е10-Е24, свечные 16/21 мм); Карданы (1/4", 1/2"); Удлинители 1/4" (65/115 мм), 1/2" (155/280 мм); Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм); Набор бит 1/4" (PZ, PH, SL, Hex, Torx, Torx holl); Адаптеры бит и держатель (65 мм); Воротки (1/4" Т-обр 115 мм, 1/2" Т-обр 300 мм, 1/2" L-обр 300 мм, 1/2" шарнир 250 мм); Отвертка-держатель 1/4" (150 мм); Трещотки (1/4", 1/2", 72 зубца); Ключи: имбусовые (1,5-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
136
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" головки (4-13 мм, удлиненные 7-13 мм, Е-тип Е4-Е8); 1/2" головки (8-32 мм, удлиненные 10-19 мм, Е-тип Е10-Е24, свечные 16/21 мм); Карданы (1/4", 1/2"); Удлинители 1/4" (65/115 мм), 1/2" (155/280 мм); Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм); Набор бит 1/4" (PZ, PH, SL, Hex, Torx, Torx holl); Адаптеры бит и держатель (65 мм); Воротки (1/4" Т-обр 115 мм, 1/2" Т-обр 300 мм, 1/2" L-обр 300 мм, 1/2" шарнир 250 мм); Отвертка-держатель 1/4" (150 мм); Трещотки (1/4", 1/2", 72 зубца); Ключи: имбусовые (1,5-1
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
136
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х11
Вес, кг.
12.88
Описание товара Inforce Набор инструментов 136 предметов 1/2" & 1/4" 06-07-17
Набор инструментов Inforce 136 предметов 1/2 дюйма и 1/4 дюйма 06-07-17 применяется для ремонтных, монтажных, демонтажных работ в автосервисах и на станциях технического обслуживания. В комплекте представлены инструменты профессионального класса. Все инструменты изготовлены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
136
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, клещи, имбусовый ключ, пассатижи
Комплектация
1/4" головки (4-13 мм, удлиненные 7-13 мм, Е-тип Е4-Е8); 1/2" головки (8-32 мм, удлиненные 10-19 мм, Е-тип Е10-Е24, свечные 16/21 мм); Карданы (1/4", 1/2"); Удлинители 1/4" (65/115 мм), 1/2" (155/280 мм); Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм); Набор бит 1/4" (PZ, PH, SL, Hex, Torx, Torx holl); Адаптеры бит и держатель (65 мм); Воротки (1/4" Т-обр 115 мм, 1/2" Т-обр 300 мм, 1/2" L-обр 300 мм, 1/2" шарнир 250 мм); Отвертка-держатель 1/4" (150 мм); Трещотки (1/4", 1/2", 72 зубца); Ключи: имбусовые (1,5-1
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
136
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Развернуть
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Inforce 136 предметов 1/2 дюйма и 1/4 дюйма 06-07-17 применяется для ремонтных, монтажных, демонтажных работ в автосервисах и на станциях технического обслуживания. В комплекте представлены инструменты профессионального класса. Все инструменты изготовлены из прочной стали. Набор поставляется в кейсе для удобного и компактного хранения. Перед использованием рекомендуется произвести 25 циклов вращения трещоточного механизма - для распределения смазки по всей поверхности механизма.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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