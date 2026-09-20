Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
буры
Комплектация
Буры усиленные SDS-plus 8 шт.: 5х110 мм, 6х110 мм, 8х110 мм, 6х160 мм, 8х160 мм, 10х160 мм, 12х160 мм, 8х210 мм. Бокс пластиковый – 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679072
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
буры
Комплектация
Буры усиленные SDS-plus 8 шт.: 5х110 мм, 6х110 мм, 8х110 мм, 6х160 мм, 8х160 мм, 10х160 мм, 12х160 мм, 8х210 мм. Бокс пластиковый – 1 шт.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество сверл (буров), шт
8
Тип сверл (буров)
SDS-plus
Мин. диаметр сверла (бура), мм
5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х3
Вес, г.
640
Описание товара Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011
Набор усиленных буров Gigant G-11011 используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне, граните. Оснастка изготовлена из закаленной конструкционной легированной стали Cr40. Буры оснащены твердосплавным карбид-вольфрамовым наконечником и четырехзаходной спиралью, которая способствует быстрому отводу сверлильной пыли из отверстия. Подходят для интенсивных нагрузок.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-24
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-19
-
В наличииЦена 3 070 руб. 5 700 руб.768 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-123
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-30e
-
В наличииЦена 3 250 руб. 5 040 руб.813 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-100 93723521
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Си...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-47
-
В наличииЦена 4 730 руб. 9 022 руб.1183 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-65
-
В наличииЦена 5 570 руб. 8 000 руб.1393 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-210
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-168
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмет...
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
буры
Комплектация
Буры усиленные SDS-plus 8 шт.: 5х110 мм, 6х110 мм, 8х110 мм, 6х160 мм, 8х160 мм, 10х160 мм, 12х160 мм, 8х210 мм. Бокс пластиковый – 1 шт.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество сверл (буров), шт
8
Тип сверл (буров)
SDS-plus
Мин. диаметр сверла (бура), мм
5
Макс. диаметр сверла (бура), мм
12
Страна производитель
Китай
Набор усиленных буров Gigant G-11011 используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне, граните. Оснастка изготовлена из закаленной конструкционной легированной стали Cr40. Буры оснащены твердосплавным карбид-вольфрамовым наконечником и четырехзаходной спиралью, которая способствует быстрому отводу сверлильной пыли из отверстия. Подходят для интенсивных нагрузок.
Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Gigant Набор усиленных буров SDS-plus 8шт. G-11011