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Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 купить с доставкой в Москве
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Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025

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Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 1
Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 2
Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 3
Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 4
Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 5
Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 6
Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 1
  • Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 2
  • Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 3
  • Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 4
  • Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 5
  • Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 6
  • Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679069
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
пластиковый бокс
Тип сверл
цилиндрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х6
Вес, кг.
1.09

Описание товара Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025

Набор сверл Gigant DBM 11025 предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2. Сверла полностью шлифованные и имеют специальное покрытие, которое придает дополнительную прочность оснастке и сопротивление перегреву для высокопроизводительных работ. В наборе 25 свёрл диаметром от 1 мм до 13 мм.

Отзывы о товаре Набор сверел по металлу 25штук Gigant DBM 11025




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
пластиковый бокс
Тип сверл
цилиндрический
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл Gigant DBM 11025 предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2. Сверла полностью шлифованные и имеют специальное покрытие, которое придает дополнительную прочность оснастке и сопротивление перегреву для высокопроизводительных работ. В наборе 25 свёрл диаметром от 1 мм до 13 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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