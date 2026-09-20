Gigant Набор резьбонарезного инструмента 64 предметов GSTT 64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шпильковерты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679068
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шпильковерты
Упаковка
кейс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х5
Вес, кг.
4.68
Описание товара Gigant Набор резьбонарезного инструмента 64 предметов GSTT 64
Набор резьбонарезного инструмента Gigant 64 предмета GSTT 64 состоит из плашек и метчиков, которые позволяют быстро и качественно нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу. Инструменты изготовлены из высококачественной стали, стойкой к нагрузкам и долговечной. В комплекте предусмотрены плашкодержатели, держатель метчиков, Т-образный вороток, резьбомер, отвертка, центрирующий инструмент, сверла, шпильковерты.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
шпильковерты
Упаковка
кейс
Страна производитель
Китай
Набор резьбонарезного инструмента Gigant 64 предмета GSTT 64 состоит из плашек и метчиков, которые позволяют быстро и качественно нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу. Инструменты изготовлены из высококачественной стали, стойкой к нагрузкам и долговечной. В комплекте предусмотрены плашкодержатели, держатель метчиков, Т-образный вороток, резьбомер, отвертка, центрирующий инструмент, сверла, шпильковерты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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