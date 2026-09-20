Top.Mail.Ru
Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов Gigant GSS 11 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов Gigant GSS 11

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 1
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 2
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 3
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 4
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 5
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 6
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 7
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 8
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 9
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 10
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 11
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 12
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 13
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 14
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 15
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 16
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 17
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 18
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 19
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 20
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 21
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 22
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 23
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 24
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 25
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 26
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 27
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 28
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 29
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 30
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 31
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 32
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 33
Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвертки
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 1
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 2
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 3
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 4
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 5
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 6
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 7
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 8
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 9
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 10
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 11
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 12
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 13
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 14
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 15
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 16
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 17
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 18
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 19
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 20
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 21
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 22
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 23
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 24
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 25
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 26
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 27
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 28
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 29
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 30
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 31
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 32
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 33
  • Gigant Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов GSS 11 - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679067
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
11
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH), крестообразный (PZ)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х6
Вес, кг.
1.14

Описание товара Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов Gigant GSS 11

Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 11 предметов GSS 11 подойдет для работы с крепежными соединениями. В комплект входят четыре отвертки с прямым шлицем Sl (75 мм, 2 по 100 мм и 38 мм), пять отверток с крестовым шлицем Ph (2 по 75 мм, 100 мм, 125 мм и 38 мм) и две отвертки с шлицем Pz (75 мм и 100 мм).

Отзывы о товаре Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов Gigant GSS 11




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
11
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
11
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH), крестообразный (PZ)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 11 предметов GSS 11 подойдет для работы с крепежными соединениями. В комплект входят четыре отвертки с прямым шлицем Sl (75 мм, 2 по 100 мм и 38 мм), пять отверток с крестовым шлицем Ph (2 по 75 мм, 100 мм, 125 мм и 38 мм) и две отвертки с шлицем Pz (75 мм и 100 мм).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток с магнитным наконечником 11 предметов Gigant GSS 11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...