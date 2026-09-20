Gigant Набор метчиков и плашек 110 предметов STD110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
слесарный набор
Количество предметов, шт
110
Инструменты в комплекте
плашкодержатели, держатель метчиков, Т-образный быстрозажимной ключ для метчиков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679065
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
плашки, метчики
Область применения
слесарный набор
Количество предметов, шт
110
Инструменты в комплекте
плашкодержатели, держатель метчиков, Т-образный быстрозажимной ключ для метчиков
Упаковка
кейс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х5
Вес, кг.
7.25
Описание товара Gigant Набор метчиков и плашек 110 предметов STD110
Набор метчиков и плашек, 110 предметов Gigant STD110 применяется для выполнения резьбонарезных работ. Метчики предназначены для создания внутренней резьбы, плашки – для наружной. Все компоненты набора изготовлены из стали марки 9ХС, устойчивой к коррозии.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
плашки, метчики
Область применения
слесарный набор
Количество предметов, шт
110
Инструменты в комплекте
плашкодержатели, держатель метчиков, Т-образный быстрозажимной ключ для метчиков
Упаковка
кейс
Страна производитель
Китай
Набор метчиков и плашек, 110 предметов Gigant STD110 применяется для выполнения резьбонарезных работ. Метчики предназначены для создания внутренней резьбы, плашки – для наружной. Все компоненты набора изготовлены из стали марки 9ХС, устойчивой к коррозии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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