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Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25

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Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 2
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 3
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 4
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 5
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 6
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 7
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 8
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 9
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 10
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 11
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 12
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 13
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 14
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
25
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6-28, 30, 32 мм
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 4
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 5
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 6
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 7
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 8
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 9
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 10
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 11
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 12
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 13
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 14
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679061
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
25
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6-28, 30, 32 мм
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
25
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х6
Вес, кг.
5.3

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25

Набор комбинированных ключей Gigant GDWSP-25 (6–32 мм, 25 предметов, полированный хром) — это профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения монтажных и демонтажных работ с резьбовыми соединениями. Расширенный комплект включает 25 ключей с популярным размерным рядом от 6 до 32 мм, что делает его универсальным решением для автосервисов, производственных мастерских и домашнего использования. Каждый ключ сочетает в себе рожковый и накидной профиль, обеспечивая удобство работы с различными типами крепежа и повышая эффективность выполнения задач. Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается высокой прочностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы. Дополнительное хромоникелевое покрытие с полированной поверхностью надежно защищает ключи от коррозии, воздействия влаги и загрязнений, а также облегчает уход за инструментом. Угол наклона головки ключа 15 градусов обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах и упрощает откручивание крепежных элементов. Каждый ключ имеет четкую гравировку размера на корпусе, что позволяет быстро находить нужный инструмент в процессе работы. Прямая форма и эргономичное исполнение обеспечивают комфортное использование даже при длительных нагрузках. Набор поставляется в удобном чехле, где каждый ключ размещается в отдельном кармане, что гарантирует порядок, удобство хранения и простоту транспортировки. Набор комбинированных ключей Gigant GDWSP-25 относится к профессиональному классу инструмента и подходит как для интенсивного использования в автосервисах и мастерских, так и для бытовых задач. Благодаря высокой прочности, расширенной комплектации и продуманной конструкции, данный комплект обеспечивает надежность, удобство и эффективность при выполнении широкого спектра работ. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
25
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6-28, 30, 32 мм
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
25
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей Gigant GDWSP-25 (6–32 мм, 25 предметов, полированный хром) — это профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения монтажных и демонтажных работ с резьбовыми соединениями. Расширенный комплект включает 25 ключей с популярным размерным рядом от 6 до 32 мм, что делает его универсальным решением для автосервисов, производственных мастерских и домашнего использования. Каждый ключ сочетает в себе рожковый и накидной профиль, обеспечивая удобство работы с различными типами крепежа и повышая эффективность выполнения задач. Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается высокой прочностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы. Дополнительное хромоникелевое покрытие с полированной поверхностью надежно защищает ключи от коррозии, воздействия влаги и загрязнений, а также облегчает уход за инструментом. Угол наклона головки ключа 15 градусов обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах и упрощает откручивание крепежных элементов. Каждый ключ имеет четкую гравировку размера на корпусе, что позволяет быстро находить нужный инструмент в процессе работы. Прямая форма и эргономичное исполнение обеспечивают комфортное использование даже при длительных нагрузках. Набор поставляется в удобном чехле, где каждый ключ размещается в отдельном кармане, что гарантирует порядок, удобство хранения и простоту транспортировки. Набор комбинированных ключей Gigant GDWSP-25 относится к профессиональному классу инструмента и подходит как для интенсивного использования в автосервисах и мастерских, так и для бытовых задач. Благодаря высокой прочности, расширенной комплектации и продуманной конструкции, данный комплект обеспечивает надежность, удобство и эффективность при выполнении широкого спектра работ. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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Отзывы


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