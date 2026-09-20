Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., полированный хром Gigant GDWSP-25

Набор комбинированных ключей Gigant GDWSP-25 (6–32 мм, 25 предметов, полированный хром) — это профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения монтажных и демонтажных работ с резьбовыми соединениями. Расширенный комплект включает 25 ключей с популярным размерным рядом от 6 до 32 мм, что делает его универсальным решением для автосервисов, производственных мастерских и домашнего использования. Каждый ключ сочетает в себе рожковый и накидной профиль, обеспечивая удобство работы с различными типами крепежа и повышая эффективность выполнения задач. Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается высокой прочностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы. Дополнительное хромоникелевое покрытие с полированной поверхностью надежно защищает ключи от коррозии, воздействия влаги и загрязнений, а также облегчает уход за инструментом. Угол наклона головки ключа 15 градусов обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах и упрощает откручивание крепежных элементов. Каждый ключ имеет четкую гравировку размера на корпусе, что позволяет быстро находить нужный инструмент в процессе работы. Прямая форма и эргономичное исполнение обеспечивают комфортное использование даже при длительных нагрузках. Набор поставляется в удобном чехле, где каждый ключ размещается в отдельном кармане, что гарантирует порядок, удобство хранения и простоту транспортировки. Набор комбинированных ключей Gigant GDWSP-25 относится к профессиональному классу инструмента и подходит как для интенсивного использования в автосервисах и мастерских, так и для бытовых задач. Благодаря высокой прочности, расширенной комплектации и продуманной конструкции, данный комплект обеспечивает надежность, удобство и эффективность при выполнении широкого спектра работ. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.