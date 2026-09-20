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Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 купить с доставкой в Москве
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Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143

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Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 - фото 1
Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 - фото 2
Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 - фото 3
Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество отверток, шт
5
Количество имбусовых ключей
10
Количество гаечных ключей, шт
16
Количество торцевых головок, шт
53
Количество предметов, шт
143
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 - фото 1
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 - фото 2
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 - фото 3
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679052
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, клещи для обжима проводов, клещи переставные, ключи гаечные, ключи торцевые, молоток, отвёртки, отвёртки для точных работ, пассатижи, трещотка, пассатижи
Область применения
автомобильный набор
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Посадка головок
1/2 дюйм.
Упаковка
кейс
Аксессуары в комплекте
телескопический магнит
Количество отверток, шт
5
Количество имбусовых ключей
10
Количество гаечных ключей, шт
16
Количество торцевых головок, шт
53
Количество предметов, шт
143
Тип головок
торцевые, 6-гранные
Тип гаечных ключей
коминированные, накидные
Мин. размер гаечных ключей, мм
6
Макс. размер гаечных ключей, мм
24
Тип коронок
нет
Шлицы бит
1/4C, 5/16C
Шлицы отверток
PH, SL
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
13
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х11
Вес, кг.
12.4

Описание товара Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143

Автомобильный набор инструментов Gigant — это настоящий арсенал для собственника авто или мастера. Комплект весом 12,4 кг собрал в себе 16 гаечных ключей, перекрывающих диапазон от 6 до 24 мм — удобно работать как с мелкими, так и с крупными крепежами. В наборе 10 имбусовых ключей с шестигранным наконечником (HEX), что позволяет просто решать любые задачи с современными болтами. Пять отверток с популярными шлицами PH и SL подходят для быстрого обслуживания разных узлов. Для профессионального результата предусмотрены торцевые головки (от 4 до 13 мм) с надежной шестигранной посадкой 1/2 дюйма. Этот набор инструментов подойдёт в багажник автомобиля, для гаража, сервисного центра или домашнего мастера — всегда выручит в нужный момент.

Отзывы о товаре Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Инструменты в комплекте
бокорезы, клещи, клещи для обжима проводов, клещи переставные, ключи гаечные, ключи торцевые, молоток, отвёртки, отвёртки для точных работ, пассатижи, трещотка, пассатижи
Область применения
автомобильный набор
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Посадка головок
1/2 дюйм.
Упаковка
кейс
Аксессуары в комплекте
телескопический магнит
Количество отверток, шт
5
Количество имбусовых ключей
10
Количество гаечных ключей, шт
16
Количество торцевых головок, шт
53
Развернуть
Количество предметов, шт
143
Тип головок
торцевые, 6-гранные
Тип гаечных ключей
коминированные, накидные
Мин. размер гаечных ключей, мм
6
Макс. размер гаечных ключей, мм
24
Тип коронок
нет
Шлицы бит
1/4C, 5/16C
Шлицы отверток
PH, SL
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
13
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный набор инструментов Gigant — это настоящий арсенал для собственника авто или мастера. Комплект весом 12,4 кг собрал в себе 16 гаечных ключей, перекрывающих диапазон от 6 до 24 мм — удобно работать как с мелкими, так и с крупными крепежами. В наборе 10 имбусовых ключей с шестигранным наконечником (HEX), что позволяет просто решать любые задачи с современными болтами. Пять отверток с популярными шлицами PH и SL подходят для быстрого обслуживания разных узлов. Для профессионального результата предусмотрены торцевые головки (от 4 до 13 мм) с надежной шестигранной посадкой 1/2 дюйма. Этот набор инструментов подойдёт в багажник автомобиля, для гаража, сервисного центра или домашнего мастера — всегда выручит в нужный момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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