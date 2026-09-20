Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143
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Характеристики
Описание товара Gigant Набор автомобильного инструмента 143 предмета GAS 143
Автомобильный набор инструментов Gigant — это настоящий арсенал для собственника авто или мастера. Комплект весом 12,4 кг собрал в себе 16 гаечных ключей, перекрывающих диапазон от 6 до 24 мм — удобно работать как с мелкими, так и с крупными крепежами. В наборе 10 имбусовых ключей с шестигранным наконечником (HEX), что позволяет просто решать любые задачи с современными болтами. Пять отверток с популярными шлицами PH и SL подходят для быстрого обслуживания разных узлов. Для профессионального результата предусмотрены торцевые головки (от 4 до 13 мм) с надежной шестигранной посадкой 1/2 дюйма. Этот набор инструментов подойдёт в багажник автомобиля, для гаража, сервисного центра или домашнего мастера — всегда выручит в нужный момент.
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