Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный инструмент
Количество бит, шт
31
Количество отверток, шт
3
Количество имбусовых ключей
9
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
48
Количество предметов, шт
131
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679051
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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Автомобильный инструмент
Кмоплектация
нож
Инструменты в комплекте
вороток для головок, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, трещотка
Макс. размер ключей, мм
19
Мин. размер ключей, мм
8
Область применения
автомобильный набор
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Посадка бит
1/4 дюйм.
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
31
Количество отверток, шт
3
Количество имбусовых ключей
9
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
48
Количество предметов, шт
131
Тип гаечных ключей
коминированные, накидные
Макс. размер зева разводного ключа, мм
200
Шлицы бит
1/4C
Шлицы отверток
PH, SL
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
12
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Наконечники головок
Torx
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х11
Вес, кг.
10.92
Описание товара Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S
Набор автомобильного инструмента Gigant 131 предмет GAS 131S представляет собой многофункциональный комплект, в котором все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали, отличающейся стойкостью к большим нагрузкам и коррозии. Изделия набора применяются для обслуживания и ремонта автомобиля. Кейс для хранения изготовлен из экологичного пластика, оснащен ручкой и защелками для комфортной транспортировки.
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Бренд
GIGANT
Тип товара
Автомобильный инструмент
Кмоплектация
нож
Инструменты в комплекте
вороток для головок, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, трещотка
Макс. размер ключей, мм
19
Мин. размер ключей, мм
8
Область применения
автомобильный набор
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Посадка бит
1/4 дюйм.
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
31
Развернуть
Количество отверток, шт
3
Количество имбусовых ключей
9
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
48
Количество предметов, шт
131
Тип гаечных ключей
коминированные, накидные
Макс. размер зева разводного ключа, мм
200
Шлицы бит
1/4C
Шлицы отверток
PH, SL
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
12
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Наконечники головок
Torx
Страна производитель
Китай
Набор автомобильного инструмента Gigant 131 предмет GAS 131S представляет собой многофункциональный комплект, в котором все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали, отличающейся стойкостью к большим нагрузкам и коррозии. Изделия набора применяются для обслуживания и ремонта автомобиля. Кейс для хранения изготовлен из экологичного пластика, оснащен ручкой и защелками для комфортной транспортировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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