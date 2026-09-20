Gigant Professional Набор инструментов 1/2", 3/8" и 1/4" 150 предметов GPS 150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
плоскогубцы, молоток, пассатижи, бокорезы, ножницы, клещи, отвертки, гаечные ключи
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, телескопическая магнитная рукоятка, телескопическое инспекционное зеркало
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679047
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
1/2 дюйм.,
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
плоскогубцы, молоток, пассатижи, бокорезы, ножницы, клещи, отвертки, гаечные ключи
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, телескопическая магнитная рукоятка, телескопическое инспекционное зеркало
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
Torx (T/TX)
Количество отверток, шт
4
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Количество бит, шт
42
Тип бит
стандартные, для точных работ, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
56
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
30
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х12
Вес, кг.
11.87
Описание товара Gigant Professional Набор инструментов 1/2", 3/8" и 1/4" 150 предметов GPS 150
Набор инструментов Gigant Professional 1/2, 3/8 и 1/4 150 предметов GPS 150 предназначен для проведения монтажных, демонтажных и ремонтных работ. Набор относится к классу профессиональных инструментов и пригодится в автосервисах, мастерских, на станциях технического обслуживания. В него входят биты и головки универсальных размеров, отвертки, молоток, пассатижи, бокорезы и прочие универсальные инструменты.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
1/2 дюйм.,
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
150
Инструменты в комплекте
плоскогубцы, молоток, пассатижи, бокорезы, ножницы, клещи, отвертки, гаечные ключи
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, телескопическая магнитная рукоятка, телескопическое инспекционное зеркало
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Развернуть
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
Torx (T/TX)
Количество отверток, шт
4
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Количество бит, шт
42
Тип бит
стандартные, для точных работ, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
56
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
30
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Gigant Professional 1/2, 3/8 и 1/4 150 предметов GPS 150 предназначен для проведения монтажных, демонтажных и ремонтных работ. Набор относится к классу профессиональных инструментов и пригодится в автосервисах, мастерских, на станциях технического обслуживания. В него входят биты и головки универсальных размеров, отвертки, молоток, пассатижи, бокорезы и прочие универсальные инструменты.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Gigant Professional Набор инструментов 1/2", 3/8" и 1/4" 150 предметов GPS 150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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