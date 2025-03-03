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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black

2 Отзывы
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 1
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 2
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 3
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 4
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 5
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 6
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 7
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 8
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 9
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 10
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 11
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 12
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 13
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 14
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 15
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 16
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 17
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Продолжительность автономной уборки, мин
160
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 4
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 5
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 6
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 7
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 8
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 9
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 10
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 11
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 12
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 13
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 14
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 15
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 16
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 17
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
23 280 руб.  29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679024
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
есть
Объем пылесборника станции, мл
450
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7

Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black

**Xiaomi Robot Vacuum S20+ (Black) EU** — это робот-пылесос, который предназначен для автоматической уборки полов в доме. Он оснащён мощным двигателем и различными датчиками, которые позволяют ему эффективно перемещаться по комнате и избегать препятствий. Вот некоторые характеристики Xiaomi Robot Vacuum S20+: * **Мощность всасывания:** 6000 Па. Это позволяет пылесосу собирать пыль, мусор и другие загрязнения с различных типов напольных покрытий. * **Ёмкость аккумулятора:** 5200 мАч. Этого хватает на уборку площади до 250 квадратных метров без подзарядки. * **Время работы от аккумулятора:** до 180 минут. * **Объём пылесборника:** 0,45 литра. * **Уровень шума:** 72 дБ. * **Режимы уборки:** сухая уборка. * **Датчики:** датчики столкновения, датчики падения, инфракрасные датчики. * **Управление:** с помощью пульта дистанционного управления или через мобильное приложение. Xiaomi Robot Vacuum S20+ имеет стильный дизайн и выполнен в чёрном цвете. Он легко интегрируется в систему умного дома Xiaomi и может быть настроен на работу по расписанию. Этот робот-пылесос является отличным выбором для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и поддерживать чистоту в своём доме без лишних усилий.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black

Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Alexander B.

Достоинства:


Комментарий:
Мойдодыр! покупкой доволен соответствует цене.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Артём Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу, за такой хороший товар, запустил, работает супер. Жена довольна. Продавец оказался отзывчивый, ответил на все вопросы. Очень доволен!!! Спасибо большое ещё раз



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Развернуть
Датчики
есть
Объем пылесборника станции, мл
450
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Описание
**Xiaomi Robot Vacuum S20+ (Black) EU** — это робот-пылесос, который предназначен для автоматической уборки полов в доме. Он оснащён мощным двигателем и различными датчиками, которые позволяют ему эффективно перемещаться по комнате и избегать препятствий. Вот некоторые характеристики Xiaomi Robot Vacuum S20+: * **Мощность всасывания:** 6000 Па. Это позволяет пылесосу собирать пыль, мусор и другие загрязнения с различных типов напольных покрытий. * **Ёмкость аккумулятора:** 5200 мАч. Этого хватает на уборку площади до 250 квадратных метров без подзарядки. * **Время работы от аккумулятора:** до 180 минут. * **Объём пылесборника:** 0,45 литра. * **Уровень шума:** 72 дБ. * **Режимы уборки:** сухая уборка. * **Датчики:** датчики столкновения, датчики падения, инфракрасные датчики. * **Управление:** с помощью пульта дистанционного управления или через мобильное приложение. Xiaomi Robot Vacuum S20+ имеет стильный дизайн и выполнен в чёрном цвете. Он легко интегрируется в систему умного дома Xiaomi и может быть настроен на работу по расписанию. Этот робот-пылесос является отличным выбором для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и поддерживать чистоту в своём доме без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Alexander B.

Достоинства:


Комментарий:
Мойдодыр! покупкой доволен соответствует цене.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Артём Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу, за такой хороший товар, запустил, работает супер. Жена довольна. Продавец оказался отзывчивый, ответил на все вопросы. Очень доволен!!! Спасибо большое ещё раз


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