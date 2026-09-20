Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инверторный)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инверторный)
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2 позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 14 390 руб. 22 570 руб.3598 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2002
-
В наличииЦена 14 390 руб. 22 570 руб.3598 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-2001
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-150...
-
В наличииЦена 15 050 руб.3763 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-200...
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 18 000 руб. 23 750 руб.4500 руб. в СплитКонвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble
-
В наличииЦена 74 780 руб.18695 руб. в СплитКомплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напо...
-
В наличииЦена 83 330 руб.20833 руб. в СплитКомплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, нап...
-
В наличииЦена 137 460 руб.34365 руб. в СплитКомплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канал...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инверторный)