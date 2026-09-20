Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электронный)
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%13 040 руб. 17 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678914
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х45х13
Вес, кг.
6.29
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электронный)
Конвектор оснащен компактным нагревательным элементом нового поколения с увеличенной площадью теплоотдачи — HEDGEHOG. Он на 20% меньше аналогов и нагревает помещение быстрее на 20%. Уникальная технология фильтрации BIO Filter System удаляет из воздуха бактерии, вирусы, неприятные запахи и аллергены. Прибор автоматически отключается при достижении критического уровня температуры. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети.
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Конвектор оснащен компактным нагревательным элементом нового поколения с увеличенной площадью теплоотдачи — HEDGEHOG. Он на 20% меньше аналогов и нагревает помещение быстрее на 20%. Уникальная технология фильтрации BIO Filter System удаляет из воздуха бактерии, вирусы, неприятные запахи и аллергены. Прибор автоматически отключается при достижении критического уровня температуры. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электронный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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