Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный)
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%14 470 руб. 19 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678911
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, крепление, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х42х11
Вес, кг.
6.03
Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный)
Отопительный модуль мощностью 2500 Вт. Все модули оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG. Запатентованная технология HEDGEHOG – это монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогревать помещение. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A' Design Award – 2020-2021. Блок управления digital INVERTER 4-го поколения. Технология digital INVERTER экономит электроэнергию до 70%
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, крепление, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Отопительный модуль мощностью 2500 Вт. Все модули оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG. Запатентованная технология HEDGEHOG – это монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогревать помещение. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A' Design Award – 2020-2021. Блок управления digital INVERTER 4-го поколения. Технология digital INVERTER экономит электроэнергию до 70%
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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