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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) купить с доставкой в Москве
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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный)

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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 1
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 2
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 3
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 4
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 5
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 6
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 7
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 1
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 2
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 3
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 4
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 5
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 6
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 7
  • Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
14 470 руб.  19 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678911
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, крепление, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х42х11
Вес, кг.
6.03

Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный)

Отопительный модуль мощностью 2500 Вт. Все модули оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG. Запатентованная технология HEDGEHOG – это монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогревать помещение. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A' Design Award – 2020-2021. Блок управления digital INVERTER 4-го поколения. Технология digital INVERTER экономит электроэнергию до 70%

Отзывы о товаре Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-2500-4I (инверторный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, крепление, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Отопительный модуль мощностью 2500 Вт. Все модули оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG. Запатентованная технология HEDGEHOG – это монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогревать помещение. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A' Design Award – 2020-2021. Блок управления digital INVERTER 4-го поколения. Технология digital INVERTER экономит электроэнергию до 70%
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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