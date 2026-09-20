Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-1500-4I (инверторный)
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Характеристики
Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления и шасси BEC/AT-1500-4I (инверторный)
Отопительный модуль мощностью 1500 Вт. Все модули оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG. Запатентованная технология HEDGEHOG – это монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогревать помещение. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A' Design Award – 2020-2021. Блок управления digital INVERTER 4-го поколения. Технология digital INVERTER экономит электроэнергию до 70%. Кронштейны для настенного крепления. Комплект шасси для напольной установки конвектора.
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Теги товара: 1500 вт
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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