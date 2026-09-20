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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) купить с доставкой в Москве
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - фото 3
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
8 090 руб.  10 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678900
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х13
Вес, кг.
5.15

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический)

Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T-TUM3 предназначен для настенного или напольного монтажа. Модель классического белого цвета эффективна в помещении с площадью не более 20 м?. Модель имеет защиту от перегрева и механическое управление. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T-TUM3 предназначен для настенного или напольного монтажа. Модель классического белого цвета эффективна в помещении с площадью не более 20 м?. Модель имеет защиту от перегрева и механическое управление. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUM3 (механический) - купить по цене 8090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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