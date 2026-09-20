Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUI4 (инверторный)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUI4 (инверторный)
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2 позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 790 руб.2948 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 11 800 руб.2950 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-4I (...
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500...
-
В наличииЦена 12 530 руб.3133 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1...
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-150...
-
В наличииЦена 12 711 руб. 15 900 руб.3178 руб. в СплитКомплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-...
-
В наличииЦена 12 720 руб.3180 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-100...
-
В наличииЦена 13 190 руб.3298 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-200...
-
В наличииЦена 13 280 руб.3320 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 13 640 руб. 21 380 руб.3410 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-1502
-
В наличииЦена 13 640 руб. 21 380 руб.3410 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1500 T-TUI4 (инверторный)