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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) купить с доставкой в Москве
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный)

28 Отзывы
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 3
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 4
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 4
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
11 060 руб.  14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678891
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
электрический обогреватель, термостат, руководство по эксплуатации, настенный монтажный кронштейн, монтажный шаблон, набор крепежных элементов, гарантийный талон, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х13
Вес, кг.
4.04

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный)

Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH-AG2-1000-T-TUI4 инверторный конвектор, который станет незаменимым помощником в создании комфортного тепла в вашем доме. Произведенный в Китае, этот продукт сочетает в себе высокое качество и надежность, подтвержденную трехлетней гарантией от производителя. Дизайн конвектора выполнен в утонченном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписываться в любой интерьер. Компактные размеры (высота 40.4 см, ширина 48 см, глубина 9.1 см) и способность к горизонтальной установке делают его удобным для размещения как на полу, так и на стене. В комплекте поставляется набор крепежа, что облегчает процесс установки.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный)

Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Старые блоки горели, эти вроде по надёжнее. из минусов - нет крышки от пыли
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Родной радостно сгорел непонятно отчего... Пришлось менять, этот встал идеально. Работает пока.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
два штуки работают уже год, отличные, при переключении не щёлкают, спать не мешают
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Лего управлять можно настроить wi-fi и устанавливать точную регулировку температуры. Мне нравится, дороговато, но делайте свой выбор.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставили блок управления вместо сломанного. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Валерий А.

Достоинства:


Комментарий:
всё в целости, поставил, подключил, работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло вовремя и самое главное что в целости. Проверил. Всё работает как надо. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично на удаленке
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
юрий я.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает всё отлично, подсоединился к умным дому очень быстро без всяких проблем
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
После обновления до версии 4.2 перестал работать режим половинной мощности: значок горит, а мощность полная. Температуру с датчика можно посмотреть только в Алисе и только в режиме Comfort. В режиме Авто включается сразу на полную мощность(10), но через некоторое время находит оптимальные уровни мощности и переключается между ними.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
плохо упакован!Прибор работает!
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Вадим Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно греется вилка. После часа работы на полную мощность, контакт вилки в руках удержать не возможно. Проверял на разных розетках двумя такими приборами. Остальное все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, все работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Алина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Поменяли. Работает как родной!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
переключается тихо, подсветка спать не мешает, в отличие от предыдущей модели
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
блок пришёл быстро все работает хорошо,спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий блок, подошёл идеально.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Председатель товарищества

Достоинства:


Комментарий:
Купил именно этот блок управления. Сначала заказал обогреватель с электронным блоком, но сосед убедил взять именно инверторный. Сейчас пользуюсь обогревателем и очень доволен, экономит электричество, а главное 10 ступеней нагрева.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в обогреватель. Работает хорошо, сеть держит стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пробовал через вай фай удаленно подключиться все супер, в плане экономии не могу сказать зима покажет
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Меняю блоки первого поколения.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Получил раньше нагревательного блока. Первое впечатление добротнре изделие. Сегодня получил нагревательный блок, установил бес особых проблем. Единственнле боковой зацеп отверстие не совпадает. Руки есть, решил проблему. При получении осмотрел вроде нет вмятин. Хотя коробка порвана. Дома увидел все таки небольшую вмятину. Планирую к покупке ещё, надеюсь продавец сделает скидку на будуший заказ за вмятину....
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Данный блок управления покупался под обогреватель Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T в кабинет для дотапливания зимой. Было важно, помимо Wi-Fi управления, возможность сопряжения с Алисой от Яндекса. В устройстве много функций и режимов для разных сценариев использования. Выглядит качественно, с монтажом проблем не возникло. Быстро нагревает и поддерживает заданную температуру. По заявлению производителя позволяет экономить много электроэнергии. Полноценно протестировать пока не удалось, как получится - постараюсь дополнить отзыв. На момент приобретения, дешевле было все купить по отдельности (нагреватель, блок управления, ножки). Надеюсь прослужит долго. Всем мира!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, греет очень хорошо, единственное, гарантийный талон пришёл пустым, надо ли его заполнить?
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
В работе ещё не проверял внешне аккуратный
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Марзият М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое! Очень выручили. До этого приобретали такой же блок на WB, но пришёл блок другой модели и нерабочий. С трудом нашли здесь то, что нам было необходимо. Приобрели здесь два блока и довольны ими. Очень надеемся, что прослужат нам долго!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2023
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо работает.Обогревает
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2023
М

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, своих денег однозначно стоит.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
электрический обогреватель, термостат, руководство по эксплуатации, настенный монтажный кронштейн, монтажный шаблон, набор крепежных элементов, гарантийный талон, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH-AG2-1000-T-TUI4 инверторный конвектор, который станет незаменимым помощником в создании комфортного тепла в вашем доме. Произведенный в Китае, этот продукт сочетает в себе высокое качество и надежность, подтвержденную трехлетней гарантией от производителя. Дизайн конвектора выполнен в утонченном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписываться в любой интерьер. Компактные размеры (высота 40.4 см, ширина 48 см, глубина 9.1 см) и способность к горизонтальной установке делают его удобным для размещения как на полу, так и на стене. В комплекте поставляется набор крепежа, что облегчает процесс установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Старые блоки горели, эти вроде по надёжнее. из минусов - нет крышки от пыли
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Родной радостно сгорел непонятно отчего... Пришлось менять, этот встал идеально. Работает пока.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
два штуки работают уже год, отличные, при переключении не щёлкают, спать не мешают
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Лего управлять можно настроить wi-fi и устанавливать точную регулировку температуры. Мне нравится, дороговато, но делайте свой выбор.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставили блок управления вместо сломанного. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Валерий А.

Достоинства:


Комментарий:
всё в целости, поставил, подключил, работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло вовремя и самое главное что в целости. Проверил. Всё работает как надо. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично на удаленке
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
юрий я.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает всё отлично, подсоединился к умным дому очень быстро без всяких проблем
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
После обновления до версии 4.2 перестал работать режим половинной мощности: значок горит, а мощность полная. Температуру с датчика можно посмотреть только в Алисе и только в режиме Comfort. В режиме Авто включается сразу на полную мощность(10), но через некоторое время находит оптимальные уровни мощности и переключается между ними.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
плохо упакован!Прибор работает!
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Вадим Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно греется вилка. После часа работы на полную мощность, контакт вилки в руках удержать не возможно. Проверял на разных розетках двумя такими приборами. Остальное все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, все работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Алина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Поменяли. Работает как родной!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
переключается тихо, подсветка спать не мешает, в отличие от предыдущей модели
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
блок пришёл быстро все работает хорошо,спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий блок, подошёл идеально.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Председатель товарищества

Достоинства:


Комментарий:
Купил именно этот блок управления. Сначала заказал обогреватель с электронным блоком, но сосед убедил взять именно инверторный. Сейчас пользуюсь обогревателем и очень доволен, экономит электричество, а главное 10 ступеней нагрева.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в обогреватель. Работает хорошо, сеть держит стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пробовал через вай фай удаленно подключиться все супер, в плане экономии не могу сказать зима покажет
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Меняю блоки первого поколения.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Получил раньше нагревательного блока. Первое впечатление добротнре изделие. Сегодня получил нагревательный блок, установил бес особых проблем. Единственнле боковой зацеп отверстие не совпадает. Руки есть, решил проблему. При получении осмотрел вроде нет вмятин. Хотя коробка порвана. Дома увидел все таки небольшую вмятину. Планирую к покупке ещё, надеюсь продавец сделает скидку на будуший заказ за вмятину....
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Данный блок управления покупался под обогреватель Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T в кабинет для дотапливания зимой. Было важно, помимо Wi-Fi управления, возможность сопряжения с Алисой от Яндекса. В устройстве много функций и режимов для разных сценариев использования. Выглядит качественно, с монтажом проблем не возникло. Быстро нагревает и поддерживает заданную температуру. По заявлению производителя позволяет экономить много электроэнергии. Полноценно протестировать пока не удалось, как получится - постараюсь дополнить отзыв. На момент приобретения, дешевле было все купить по отдельности (нагреватель, блок управления, ножки). Надеюсь прослужит долго. Всем мира!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, греет очень хорошо, единственное, гарантийный талон пришёл пустым, надо ли его заполнить?
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
В работе ещё не проверял внешне аккуратный
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Марзият М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое! Очень выручили. До этого приобретали такой же блок на WB, но пришёл блок другой модели и нерабочий. С трудом нашли здесь то, что нам было необходимо. Приобрели здесь два блока и довольны ими. Очень надеемся, что прослужат нам долго!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2023
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо работает.Обогревает
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2023
М

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, своих денег однозначно стоит.


Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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