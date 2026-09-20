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Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 купить с доставкой в Москве
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Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4

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Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 1
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 2
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 3
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 4
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 1
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 2
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 3
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 4
  • Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
5 250 руб.  8 320 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4
5 250 руб. -37%
8 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х10
Вес, г.
520

Описание товара Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4

Инверторный блок управления нового поколения Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0.1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии. С помощью встроенного модуля WI-FI и специального приложения можно объединить в инверторную систему отопления и управлять из любой точки мира неограниченным количеством конвекторов.

Отзывы о товаре Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный блок управления нового поколения Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0.1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии. С помощью встроенного модуля WI-FI и специального приложения можно объединить в инверторную систему отопления и управлять из любой точки мира неограниченным количеством конвекторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Inverter ECH/TUI4 - стоимость товара 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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