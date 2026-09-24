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Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
75 991 руб.
95 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678875
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Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L
Промышленный осушитель воздуха Ballu BDi-50L с производительностью по осушению - 50 литров в сутки, предназначен для работы в условиях производственных и строительных объектов.
Имеет металлический ударопрочный корпус, мощные шасси и удобную ручку для перемещения. Плотный фильтр надежно защитит внутреннюю конструкцию прибора от пыли и загрязнений, присутствующих на строительных объектах.
Встроенный гигрометр контролирует заданный уровень влажности в диапазоне от 10% до 95%.
Воздухообмен прибора составляет 350 м/куб. час. Прибор автоматически возобновляет свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а мощный компрессор GMCC оснащен функцией защиты от перегрузок.
В осушители реализована функция автоматического отключения в случае заполнения бака (объем 7 литров) конденсатом. Дренажный шланг поставляется в комплекте с осушителем и может быть использован для непрерывного отвода конденсата.
Вы можете запрограммировать работу прибора исходя из персонального графика с помощью 24-часового таймера.
Промышленный осушитель воздуха Ballu BDi-50L с производительностью по осушению - 50 литров в сутки, предназначен для работы в условиях производственных и строительных объектов.
Имеет металлический ударопрочный корпус, мощные шасси и удобную ручку для перемещения. Плотный фильтр надежно защитит внутреннюю конструкцию прибора от пыли и загрязнений, присутствующих на строительных объектах.
Встроенный гигрометр контролирует заданный уровень влажности в диапазоне от 10% до 95%.
Воздухообмен прибора составляет 350 м/куб. час. Прибор автоматически возобновляет свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а мощный компрессор GMCC оснащен функцией защиты от перегрузок.
В осушители реализована функция автоматического отключения в случае заполнения бака (объем 7 литров) конденсатом. Дренажный шланг поставляется в комплекте с осушителем и может быть использован для непрерывного отвода конденсата.
Вы можете запрограммировать работу прибора исходя из персонального графика с помощью 24-часового таймера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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