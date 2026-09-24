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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L купить с доставкой в Москве
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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L

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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 1
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 2
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 3
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 4
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 5
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 6
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 7
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 1
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 2
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 3
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 4
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 5
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 6
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 7
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
75 991 руб.  95 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678875
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Комплектация
осушитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Колесики для перемещения
Да
Ручка для переноски
да
Объем ёмкости для конденсата, л
7
Способ отвода конденсата
дренажная система, встроенный бак
Максимальный воздухообмен, м?/ч
350
Хладагент
R410A
Ароматизация
Нет
Гигростат
да
Количество режимов работы
2
Режимы работы
Осушение, Очистка
Питание
от сети
Напряжение питания
220-240 В
Потребляемая мощность
700
Габаритные размеры, см
495х658х480 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х51х46
Вес, кг.
32

Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L

Промышленный осушитель воздуха Ballu BDi-50L с производительностью по осушению - 50 литров в сутки, предназначен для работы в условиях производственных и строительных объектов. Имеет металлический ударопрочный корпус, мощные шасси и удобную ручку для перемещения. Плотный фильтр надежно защитит внутреннюю конструкцию прибора от пыли и загрязнений, присутствующих на строительных объектах. Встроенный гигрометр контролирует заданный уровень влажности в диапазоне от 10% до 95%. Воздухообмен прибора составляет 350 м/куб. час. Прибор автоматически возобновляет свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а мощный компрессор GMCC оснащен функцией защиты от перегрузок. В осушители реализована функция автоматического отключения в случае заполнения бака (объем 7 литров) конденсатом. Дренажный шланг поставляется в комплекте с осушителем и может быть использован для непрерывного отвода конденсата. Вы можете запрограммировать работу прибора исходя из персонального графика с помощью 24-часового таймера.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Комплектация
осушитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Колесики для перемещения
Да
Ручка для переноски
да
Объем ёмкости для конденсата, л
7
Способ отвода конденсата
дренажная система, встроенный бак
Максимальный воздухообмен, м?/ч
350
Хладагент
R410A
Ароматизация
Нет
Развернуть
Гигростат
да
Количество режимов работы
2
Режимы работы
Осушение, Очистка
Питание
от сети
Напряжение питания
220-240 В
Потребляемая мощность
700
Габаритные размеры, см
495х658х480 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Промышленный осушитель воздуха Ballu BDi-50L с производительностью по осушению - 50 литров в сутки, предназначен для работы в условиях производственных и строительных объектов. Имеет металлический ударопрочный корпус, мощные шасси и удобную ручку для перемещения. Плотный фильтр надежно защитит внутреннюю конструкцию прибора от пыли и загрязнений, присутствующих на строительных объектах. Встроенный гигрометр контролирует заданный уровень влажности в диапазоне от 10% до 95%. Воздухообмен прибора составляет 350 м/куб. час. Прибор автоматически возобновляет свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а мощный компрессор GMCC оснащен функцией защиты от перегрузок. В осушители реализована функция автоматического отключения в случае заполнения бака (объем 7 литров) конденсатом. Дренажный шланг поставляется в комплекте с осушителем и может быть использован для непрерывного отвода конденсата. Вы можете запрограммировать работу прибора исходя из персонального графика с помощью 24-часового таймера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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