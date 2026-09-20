Электросушитель для рук "Puff-8802Bl", высокоскоростной, черный, 1,2 кВт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Время сушки
5 -7 с
Скорость воздушного потока, м/с
95
Уровень шума, дБ
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678774
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Материал
пластик
Мощность, Вт
1200
Время сушки
5 -7 с
Скорость воздушного потока, м/с
95
Уровень шума, дБ
60
Напряжение
220 В
Класс защиты
IPX4
Температура воздушного потока, °С
20-40°С
Цвет
черный
Габаритные размеры, мм
235x390x135мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х29х19
Вес, кг.
3.58
Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8802Bl", высокоскоростной, черный, 1,2 кВт
Профессиональная сушилка для рук Puff — комбинация высокой мощности 1200 Вт и впечатляющей скорости воздушного потока 95 м/с. Такой напор моментально высушит руки даже в самых проходимых местах. Корпус из прочного пластика и класс защиты IPX4 позволяют использовать сушилку в помещениях с повышенной влажностью. Стильный чёрный цвет впишется в современный интерьер. При уровне шума всего 60 дБ устройство работает достаточно тихо для профессионального оборудования — комфорт для посетителей и сотрудников на первом месте.
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Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Материал
пластик
Мощность, Вт
1200
Время сушки
5 -7 с
Скорость воздушного потока, м/с
95
Уровень шума, дБ
60
Напряжение
220 В
Класс защиты
IPX4
Температура воздушного потока, °С
20-40°С
Цвет
черный
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Габаритные размеры, мм
235x390x135мм
Страна производитель
Россия
Профессиональная сушилка для рук Puff — комбинация высокой мощности 1200 Вт и впечатляющей скорости воздушного потока 95 м/с. Такой напор моментально высушит руки даже в самых проходимых местах. Корпус из прочного пластика и класс защиты IPX4 позволяют использовать сушилку в помещениях с повышенной влажностью. Стильный чёрный цвет впишется в современный интерьер. При уровне шума всего 60 дБ устройство работает достаточно тихо для профессионального оборудования — комфорт для посетителей и сотрудников на первом месте.
Электросушитель для рук "Puff-8802Bl", высокоскоростной, черный, 1,2 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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