Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Время сушки
10 с
Скорость воздушного потока, м/с
40
Уровень шума, дБ
60
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678771
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Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт
Электросушитель для рук Puff "-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт 1401.328 изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS - пластика, отличающегося прочностью и стойкостью к механическим повреждениям.
Предотвращение попадания брызг воды внутрь устройства обеспечивает корпус со степенью защиты IPX1.
Сушилка крепится к стене с помощью крепежной планки и фиксируется специальным винтом, препятствующим снятию со стены.
Для данной модели специально разработан каплесборник, он продается отдельно и крепится под электрооборудованием на расстоянии 30-50 см, артикул 1401.332.
Устройство работает при подключении к электрической сети и используется как в домашних условиях, так и в гостиницах, кафе, ресторанах, в салонах красоты, в лечебных и образовательных учреждениях и других местах общественного пользования с повышенным трафиком посетителей.
Принцип действия: автоматическое включение и выключение.
Достоинства: Щелевое сопло. Высокоскоростная. Световой индикатор температуры.
Электросушитель для рук Puff "-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт 1401.328 изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS - пластика, отличающегося прочностью и стойкостью к механическим повреждениям.
Предотвращение попадания брызг воды внутрь устройства обеспечивает корпус со степенью защиты IPX1.
Сушилка крепится к стене с помощью крепежной планки и фиксируется специальным винтом, препятствующим снятию со стены.
Для данной модели специально разработан каплесборник, он продается отдельно и крепится под электрооборудованием на расстоянии 30-50 см, артикул 1401.332.
Устройство работает при подключении к электрической сети и используется как в домашних условиях, так и в гостиницах, кафе, ресторанах, в салонах красоты, в лечебных и образовательных учреждениях и других местах общественного пользования с повышенным трафиком посетителей.
Принцип действия: автоматическое включение и выключение.
Достоинства: Щелевое сопло. Высокоскоростная. Световой индикатор температуры.
Электросушитель для рук "Puff-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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