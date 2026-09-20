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Электросушитель для рук "Puff-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт купить с доставкой в Москве
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Электросушитель для рук "Puff-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт

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Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 1
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 2
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 3
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 4
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 5
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 6
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 7
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 8
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 9
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 10
Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Время сушки
10 с
Скорость воздушного потока, м/с
40
Уровень шума, дБ
60
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 1
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 2
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 3
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 4
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 5
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 6
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 7
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 8
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 9
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 10
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8909&quot;, высокоскоростной, 1,2 кВт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678771
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Характеристики

Бренд
Puff
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Материал
пластик
Мощность, Вт
1200
Время сушки
10 с
Скорость воздушного потока, м/с
40
Антивандальная защита
Да
Уровень шума, дБ
60
Напряжение
220 В
Класс защиты
IPX1
Температура воздушного потока, °С
50-65°С
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
235x288x185
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х26х22
Вес, кг.
1.63

Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт

Электросушитель для рук Puff "-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт 1401.328 изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS - пластика, отличающегося прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Предотвращение попадания брызг воды внутрь устройства обеспечивает корпус со степенью защиты IPX1. Сушилка крепится к стене с помощью крепежной планки и фиксируется специальным винтом, препятствующим снятию со стены. Для данной модели специально разработан каплесборник, он продается отдельно и крепится под электрооборудованием на расстоянии 30-50 см, артикул 1401.332. Устройство работает при подключении к электрической сети и используется как в домашних условиях, так и в гостиницах, кафе, ресторанах, в салонах красоты, в лечебных и образовательных учреждениях и других местах общественного пользования с повышенным трафиком посетителей. Принцип действия: автоматическое включение и выключение. Достоинства: Щелевое сопло. Высокоскоростная. Световой индикатор температуры.

Отзывы о товаре Электросушитель для рук "Puff-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт




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Характеристики
Бренд
Puff
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Материал
пластик
Мощность, Вт
1200
Время сушки
10 с
Скорость воздушного потока, м/с
40
Антивандальная защита
Да
Уровень шума, дБ
60
Напряжение
220 В
Класс защиты
IPX1
Развернуть
Температура воздушного потока, °С
50-65°С
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
235x288x185
Страна производитель
Россия
Описание
Электросушитель для рук Puff "-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт 1401.328 изготовлен из высококачественного ударопрочного ABS - пластика, отличающегося прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Предотвращение попадания брызг воды внутрь устройства обеспечивает корпус со степенью защиты IPX1. Сушилка крепится к стене с помощью крепежной планки и фиксируется специальным винтом, препятствующим снятию со стены. Для данной модели специально разработан каплесборник, он продается отдельно и крепится под электрооборудованием на расстоянии 30-50 см, артикул 1401.332. Устройство работает при подключении к электрической сети и используется как в домашних условиях, так и в гостиницах, кафе, ресторанах, в салонах красоты, в лечебных и образовательных учреждениях и других местах общественного пользования с повышенным трафиком посетителей. Принцип действия: автоматическое включение и выключение. Достоинства: Щелевое сопло. Высокоскоростная. Световой индикатор температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электросушитель для рук "Puff-8909", высокоскоростной, 1,2 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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